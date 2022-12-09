Кремль пытается ввести Запад в заблуждение, чтобы заставить Киев вести переговоры - ISW

Кремль не отказался от своих максималистских целей в Украине, считают аналитики Института изучения войны.

В ISW проанализировали заявления Путина и Пескова о войне в Украине / УНИАН

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль скорее всего не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированные области Украины.

Как говорится в отчете ISW, Песков воспользовался возможностью еще больше извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам 8 декабря, расширив высказывания президента России Владимира Путина относительно планов по "присоединению" новых российских территорий.

Песков заявил, что речь не идет об аннексии новых территорий, которые в настоящее время не находятся под оккупацией Россией, поскольку "предстоит еще много работы" для полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Песков также заявил, что Кремль по-прежнему преследует свои цели демилитаризации и денацификации в Украине. Это заявление подтверждает, что Россия по-прежнему добивается смены режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давлению России.

Другими словами, цели Кремля остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из-под Киева, отмечают аналитики.

"Намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью настойчивой информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение, чтобы заставить Киев вести переговоры и предлагать упреждающие уступки", - говорится в сообщении.

В то же время кремлевские сообщения, ориентированные на Запад, продолжают злить провоенное сообщество блоггеров, которые все чаще обвиняют Кремль в отклонении от своих первоначальных военных целей в Украине.

Что говорят в Кремле о войне с Украиной

7 декабря президент РФ Владимир Путин впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией". В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину.

Также Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами некоторых украинских территорий он посчитал "значимым результатом".

8 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что речь о присоединении новых украинских территорий не идет.

"Но все равно ждет много работы по освобождению территорий - еще в ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые нужно освободить", - сказал Песков.

Он также утверждает, что "одной из главных целей специальной военной операции была защита людей, проживающих на юго-востоке Украины, проживающих на Донбассе".

При этом он добавил, что "демилитаризация и денацификация остаются одной из главных целей специальной военной операции".

Кроме того Песов сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

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