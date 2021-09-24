Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь

Магнитные бури в сентябре 2021: приближается самый сильный удар / 1zoom.ru

Магнитные бури в сентябре 2021 активизировались под конец месяца. И теперь нас ожидает сразу несколько довольно сильных геомагнитных ударов подряд.

Начинает череду метеоударов магнитная буря 25 сентября 2021. С 25-го по 27-е сентября включительно людей ожидают геомагнитные колебания силой в три балла. Это удар слабой силы. Его почувствуют преимущественно метеочувствительные люди – и то не сразу.

Пиком этого удара должна стать магнитная буря 28 сентября 2021. Вот ее сила – уже пять баллов. Это красный уровень угрозы для здоровья.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь в октябре 2021: когда ударит сильнее всегоМетеозависимые люди и те, у кого слабый иммунитет, в дни магнитных бурь будут жаловаться на такие симптомы:

проблемы с головой: головные боли и мигрень;

проблемы со сном: бессонница ночью и сонливость днем;

проблемы с артериальным давлением;

обострятся хронические заболевания;

упадок сексуальной активности;

проблемы с контролем эмоций: возможны вспышки гнева и приступы раздражительности;

жалобы на усталость, снижение концентрации и общую рассеянность;

снижение аппетита;

тахикардия и учащение сердцебиения.

Магнитная буря 29 сентября 2021 будет уже слабее: на пике она достигнет четырех баллов. А магнитная буря 30 сентября 2021 и вовсе будет слабой – только три балла.

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До конца месяца тем, что страдает от влияния магнитных бурь, стоит свести к минимуму употребление алкоголя, тяжелой пищи, кофеина и табачных изделий. В это время стоит больше отдыхать, дышать свежим воздухом и следить за своим водным балансом (норма воды для взрослого человека на сутки: 30 мл на каждый килограмм тела).

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Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

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