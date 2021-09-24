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Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь

24 сентября 2021, 06:00

Приближается сразу несколько сильных магнитных бурь. Что делать в эти дни, чтобы минимизировать симптомы – читайте на Главреде.

Магнитные бури в сентябре 2021 приближается самый сильный удар
Магнитные бури в сентябре 2021: приближается самый сильный удар / 1zoom.ru

Магнитные бури в сентябре 2021 активизировались под конец месяца. И теперь нас ожидает сразу несколько довольно сильных геомагнитных ударов подряд.

Начинает череду метеоударов магнитная буря 25 сентября 2021. С 25-го по 27-е сентября включительно людей ожидают геомагнитные колебания силой в три балла. Это удар слабой силы. Его почувствуют преимущественно метеочувствительные люди – и то не сразу.

Пиком этого удара должна стать магнитная буря 28 сентября 2021. Вот ее сила – уже пять баллов. Это красный уровень угрозы для здоровья.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь в октябре 2021: когда ударит сильнее всегоМетеозависимые люди и те, у кого слабый иммунитет, в дни магнитных бурь будут жаловаться на такие симптомы:

  • проблемы с головой: головные боли и мигрень;
  • проблемы со сном: бессонница ночью и сонливость днем;
  • проблемы с артериальным давлением;
  • обострятся хронические заболевания;
  • упадок сексуальной активности;
  • проблемы с контролем эмоций: возможны вспышки гнева и приступы раздражительности;
  • жалобы на усталость, снижение концентрации и общую рассеянность;
  • снижение аппетита;
  • тахикардия и учащение сердцебиения.

Магнитная буря 29 сентября 2021 будет уже слабее: на пике она достигнет четырех баллов. А магнитная буря 30 сентября 2021 и вовсе будет слабой – только три балла.

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До конца месяца тем, что страдает от влияния магнитных бурь, стоит свести к минимуму употребление алкоголя, тяжелой пищи, кофеина и табачных изделий. В это время стоит больше отдыхать, дышать свежим воздухом и следить за своим водным балансом (норма воды для взрослого человека на сутки: 30 мл на каждый килограмм тела).

Прогноз магнитных бурь онлайн на сентябрь 2021
Какие дни в сентябре 2021 магнитные бури: график

Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.

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