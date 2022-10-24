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Красный маникюр неописуемой красоты: 8 впечатляющих вариантов на осень 2022

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 октября 2022, 23:45

Красные ногти в сезоне оснеь 2022 актуальны, как никогда, при этом каждая женщина найдет для себя вариант, который ей подходит лучше всего.

Красный маникюр 2022
Красный маникюр 2022 / Instagram

Многие женщины обожают красный маникюр, ведь он отлично подчеркивает их внутреннюю энергию и женственность. При этом красный цвет настолько сильный, то дополнительно украшать ногти необязательно.

Существует много разных оттенков красного, поэтому при желании вы можете создавать модный маникюр хоть каждую неделю и всегда будете на высоте. Кроме того, каждая женщина может подобрать тот оттенок красного, который ей больше всего по душе, ведь все мы разные, и если одни отдают предпочтение более спокойным оттенкам, то другие тянутся к максимально кричащим, и это нормально.

Конечно же, маникюр красного цвета в моде всегда, ведь это классика, и эта осень не исключение. Но есть нюансы, и чтобы идти в ногу с модой, их нужно учитывать, поскольку красный маникюр 2022 - особенный.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой красный маникюр сейчас в тренде - эти 8 стильных и актуальных вариантов дизайна ногтей подарят вам вдохновение.

1. Красивый маникюр красный с черным

Несмотря на то, что красный цвет забирает на себя все внимание и в маникюре не дает проходу практически никаким другим цветам, есть цвет, который выдерживает конкуренцию с красным – это черный. Поэтому смело сочетайте эти два лака в любой пропорции и получите на выходе роскошный маникюр на осень 2022.

Красный маникюр 2022
Красивый маникюр красный с черным / Instagram

2. Шикарный красный маникюр "классика"

Прелесть красного маникюра в том, что достаточно просто выбрать подходящий оттенок лака и даже в домашних условиях вы можете сделать чудесный маникюр. При этом форма ногтей значения не имеет - даже красный маникюр на короткие ногти становится магнитом для окружающих.

Красный маникюр 2022
Шикарный красный маникюр "классика" / Instagram

3. Красный осенний маникюр с золотом

Осень и золото, словно две сестры, идут рядом, поэтому на ваших ногтях красного цвета вполне могут появиться золотые элементы. Главное, без фанатизма - нужно лишь слегка украсить ногти золотистым лаком или ленточкой. Золотой цвет визуально немного смягчит кричащий красный цвет, и результат вас точно порадует.

Красный маникюр 2022
Красный осенний маникюр с золотом / Instagram

4. Красный френч маникюр осень 2022

Если французский маникюр - ваша маленькая слабость, то этой осенью вы можете смело сделать его в красном цвете. Сейчас полоска у края ногтя, или как говорят "улыбка", стала узкой, а сам френч - изящнее. Если хотите немного экзотики, то можете на некоторых ногтях нарисовать леопардовый принт - получится волшебный осенний маникюр френч.

Красный маникюр 2022
Красный френч маникюр осень 2022 / Instagram

5. Красный маникюр кошачий глаз

Это удивительный маникюр, в основе которого - фантастические переливы и сияние. Кошачий глаз уже несколько лет подряд находится на передовой моды и продолжает покорять сердца женщин. А любят его за универсальность – эффектные ногти красного цвета делают разнообразным любой повседневный образ и позволяют в любой ситуации выглядеть неотразимо.

Красный маникюр 2022
Красный маникюр кошачий глаз / Instagram

6. Цветочный маникюр красного цвета

Осенью, когда природа увядает, особенно остро чувствуется нехватка цветов. Поэтому можно сделать так, чтобы на ваших ногтях расцвели шикарные цветы, а красный цвет - чудесная основа для этого. Красный маникюр с цветами выглядит романтично и станет находкой для тех, кто хочет украсить серые будни яркими красками.

Красный маникюр 2022
Цветочный маникюр красного цвета / Instagram

7. Маникюр красный с нюдовым

Если полностью красные ногти для вас - это слишком утомительно, то вкрапление лака телесного цвета станет для вас своего рода спасательным кругом. Нюдовые ногти в дуэте с красными - это воплощение лаконичности и минимализма, в повседневной жизни такой маникюр неописуемой красоты будет очень уместным.

Красный маникюр 2022
Маникюр красный с нюдовым / Instagram

8. Красный матовый маникюр

Это популярный вариант маникюра, который особенно красиво выглядит в холодную пору - цвет покрывает каждый ноготь словно нежный бархат. Матовый маникюр в красном цвете – это эффектно, сдержанно и элегантно.

Красный маникюр 2022
Красный матовый маникюр / Instagram

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