Красный Крест выплачивает по 2,5 тысячи гривен: кому из украинцев светит поддержка

Выплаты от Красного Креста - украинцы могут получить дополнительную материальную помощь.

Красный Крест выплачивает деньги ВПЛ / Facebook/RedCrossUkraine, УНИАН

Некоторые украинцы, которых вероломное вторжение российских оккупантов застало в родных домах, могут рассчитывать на получение материальной поддержки.

Денежные выплаты могут коснуться граждан Украины, которые были вынуждены оставить свои квартиры в результате войны.

Выплата материальной помощи от МККК

Отдельные граждане Украины могут рассчитывать на выплаты от Международного Комитета Красного Креста.

видео дня

Это предусмотрено решением Кабинета министров, принятым в апреле 2022 года. Правительственное решение запустило в работу программу выплат, принятую при участии Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины.

Кому светят выплаты от МККК

Обратим внимание на то, что на денежные выплаты могут рассчитывать внутренне перемещенные лица.

Людям, которые были вынуждены переехать из своих домов в более безопасные места из-за развязанной РФ войны против Украины, могут начислить материальную поддержку. Решение будет принимать МККК.

ВПЛ могут получить выплаты от Красного Креста

Согласно решению Кабинета Министров, денежные выплаты внутренне перемещенным лицам – 2,5 тысяч гривен.

При этом соответствующая комиссия Красного Креста выяснит все обстоятельства, которые станут основанием для начисления материальной поддержки.

Порядок начислений выплат для ВПЛ

Добавим, что за основу будут приняты данные, полученные из реестров Единой информационной базы о внутренне перемещенных лицах. Также будет обращено внимание на сведения, опубликованные в информационной платформе "епомощь".

Следует помнить о том, что решение о начислении выплат внутренне перемещенным лицам будет принимать МККК, поэтому украинцам не нужно писать соответствующие заявления для матподдержки.

Читайте еще: