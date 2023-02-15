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Красный Крест выдает украинцам ваучеры: кому светит 500 злотых в Польше

15 февраля 2023, 03:30
Обладатели ваучеров могут их потратить при покупке более чем в 60 тысяч магазинах по всей Польше.
Злотый
Красный Крест выдает ваучеры беженцам на 500 злотых / Facebook/narodowybankpolski, УНИАН

Сотни тысяч украинских беженцев нашли убежище и кров в дружественной Польше после начала российского вторжения. Некоторые из беженцев не только обустроились на новом месте, но и смогли трудоустроиться.

Однако многие испытывают острую необходимость в финансовой поддержке, ведь зачастую личные накопления подходят к концу, а помощь братьев-поляков не безгранична. Именно для таких людей Международный Комитет Красного Креста реализует благотворительную программу помощи.

Чем помогает Красный Крест украинским беженцам в Польше

Пребывающие в Польше беженцы из Украины могут рассчитывать на помощь Красного Креста. МККК организовал выдачу специальных сертификатов Sodexo на сумму 500 злотых. Однако на что угодно их не потратишь – на ваучеры можно получить только товары первой необходимости.

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Обладатели ваучеров Sodexo могут их потратить при покупке более чем в 60 тысяч магазинах по всей Польше. При этом организаторы решили выпустить 9 тысяч сертификатов Sodexo.

Кто может получить сертификаты Sodexo от МККК

Получить ваучеры Sodexo могут украинцы, которые приехали в Польшу после 1 октября 2022 года или беженцы, приехавшие после 24 февраля 2022 года соответствующих категорий:

  • украинцы с официальным документом об инвалидности;
  • женщины 60+ или мужчины 65+;
  • беременные женщины;
  • лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 1 года;
  • лица, которые в одиночку ухаживают не менее чем за тремя детьми.

Важное уточнение: претенденты на получение помощи от Красного Креста не должны были ранее получать финансовую помощь от ООН и других неправительственных организаций, и от Польского Красного Креста.

Что можно купить на ваучер Sodexo

  • продукты питания;
  • средства гигиены;
  • определенные бытовые принадлежности.

Где выдают сертификаты украинским беженцам

Для того чтобы воспользоваться помощью в виде денежного сертификата или задать конкретные вопросы, нужно обратиться в местный воеводский или районный отдел Красного креста.

Следует помнить о том, что отделения Красного Креста не проводят регистрации или записи заранее, получить ваучер можно в порядке "живой очереди".

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