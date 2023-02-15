Красный Крест выдает украинцам ваучеры: кому светит 500 злотых в Польше

Сотни тысяч украинских беженцев нашли убежище и кров в дружественной Польше после начала российского вторжения. Некоторые из беженцев не только обустроились на новом месте, но и смогли трудоустроиться.
Однако многие испытывают острую необходимость в финансовой поддержке, ведь зачастую личные накопления подходят к концу, а помощь братьев-поляков не безгранична. Именно для таких людей Международный Комитет Красного Креста реализует благотворительную программу помощи.
Чем помогает Красный Крест украинским беженцам в Польше
Пребывающие в Польше беженцы из Украины могут рассчитывать на помощь Красного Креста. МККК организовал выдачу специальных сертификатов Sodexo на сумму 500 злотых. Однако на что угодно их не потратишь – на ваучеры можно получить только товары первой необходимости.
Обладатели ваучеров Sodexo могут их потратить при покупке более чем в 60 тысяч магазинах по всей Польше. При этом организаторы решили выпустить 9 тысяч сертификатов Sodexo.
Кто может получить сертификаты Sodexo от МККК
Получить ваучеры Sodexo могут украинцы, которые приехали в Польшу после 1 октября 2022 года или беженцы, приехавшие после 24 февраля 2022 года соответствующих категорий:
- украинцы с официальным документом об инвалидности;
- женщины 60+ или мужчины 65+;
- беременные женщины;
- лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 1 года;
- лица, которые в одиночку ухаживают не менее чем за тремя детьми.
Важное уточнение: претенденты на получение помощи от Красного Креста не должны были ранее получать финансовую помощь от ООН и других неправительственных организаций, и от Польского Красного Креста.
Что можно купить на ваучер Sodexo
- продукты питания;
- средства гигиены;
- определенные бытовые принадлежности.
Где выдают сертификаты украинским беженцам
Для того чтобы воспользоваться помощью в виде денежного сертификата или задать конкретные вопросы, нужно обратиться в местный воеводский или районный отдел Красного креста.
Следует помнить о том, что отделения Красного Креста не проводят регистрации или записи заранее, получить ваучер можно в порядке "живой очереди".
Читайте еще:
- В Польше массово отравились беженцы из Украины: что известно
- В Польше меняются правила для беженцев из Украины: за долгое проживание нужно будет платить
- Выплата субсидий по-новому и другие пособия беженцам: что изменится для украинцев с 1 февраля