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Красное на дне бокала: как связаны группа крови и тяга к алкоголю

28 ноября 2022, 20:13

Злоупотреблять спиртным эксперты и ученые не рекомендуют никому. Но, говорят они есть некая связь между группой крови человека и тягой к выпивке.

Алкоголь, группа крови
Как связаны группа крови и тяга к алкоголю / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Какой группе крови нельзя пить алкоголь

Большинство исследователей давно сходятся на том, что питание и образ жизни людям нужно перестраивать в зависимости от особенностей своей крови. Однако, со спиртным ситуация не такая простая, как кажется на первый взгляд. Есть теория о том, что в спирали человеческой ДНК ген, отвечающий за то, какая у человека группа крови, находится в той же части, что и другой ген, который, как считают эксперты, и определяет тягу человека к спиртному.

2 группа крови и алкоголь – практически как гений и злодейство, говорят эксперты. То есть две вещи несовместные. Они полагают – из-за особенностей работы надпочечников у людей с такой кровью в крови мало глюкозы. И потому-то они подсознательно пытаются компенсировать такую нехватку литрами спиртного.

Кроме того, владельцам второй группы крови очень просто сбросить стресс с помощью крепких напитков. Впоследствии это довольно часто становится привычкой и вызывает алкоголизм.

Как пишут западные психологи, они изучили данные пациентов, которые лечились от алкоголизма в США и Японии. И якобы почти половина таких людей – люди со второй группой крови.

Однако это отнюдь не означает автоматически тот факт, что людям с другими группами крови можно без проблем много пить. Например, 1 группа крови и алкоголь – таким людям вредно пить спиртное из-за склонности к проблемам работы желудка и кишечника, а с третьей – из-за их склонности к болезням сердечно-сосудистой системы и печени.

Самым же стойкими и крепкими к алкоголю считаются люди с четвертой группой крови. Но и им, понятное дело, тоже врачи не рекомендуют злоупотреблять спиртным каждый день.

Нейтральными напитками для людей с такой группой крови считаются различные вина и пиво. А крепкие напитки нужно все равно будет употреблять очень аккуратно. Несмотря на врожденную способность организма приспосабливаться к различному алкоголю, говорят эксперты, чувствительность органов пищеварения у таких людей все равно очень высокая.

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