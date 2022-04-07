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Красивый желто-голубой маникюр для тех, у кого Украина в сердце

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

7 апреля 2022, 05:34

Желто-голубой маникюр на весну 2022 – это маленький штрих в образе, который сразу станет вашей сильной заявкой.

  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram
  • Патриотический маникюр 2022
    Патриотический маникюр 2022 Instagram

Маникюр – это всегда выражение наших эмоций, ожиданий и надежд. Через рисунки на ногтях мы пытаемся рассказать миру о том, что для нас сейчас важно.

Если душа просит цветов, то мы не будем рисовать на ногтях абстракцию, а если сердце переполняют радостные чувства, то вполне предсказуемо на ногтях разливаются светлые лаки и сердечка.

Весенний маникюр 2022 – очень патриотичный, он соткан из голубых и желтых красок, как на флаге Украины. Потому что многие душой и сердцем сегодня с Украиной.

Желто-голубой маникюр на весну 2022 – это маленький штрих в образе, который сразу станет сильной заявкой и продемонстрирует вашу жизненную позицию.

Прелесть такого дизайна ногтей в том, что сделать его очень просто, и в домашних условиях вы можете "наколдовать" очень красивый маникюр весна 2022 на патриотическую тематику. При этом форма ногтей и их длина значения не имеют.

Все, что вам понадобится – немного фантазии, и лаки желтого и голубого оттенков. И даже если вы сделаете маленький акцент в желто-голубых цветах всего лишь на одном ноготке, то все равно ваш маникюр будет маленьким шедевром, ведь желто-голубые цвета сегодня в тренде.

Патриотический маникюр 2022 – на что обратить внимание

Маникюр с сердечками

Это очень красивый маникюр на весну. Все, что вам нужно – просто покрасить ногти светлым лаком, и на одном из ногтей нарисовать два сердечка – одно желтенькое, другое – голубенькое.

Маникюр с сердечками желто-голубыми / Instagram

Патриотический маникюр с волнами

Волны на ногтях в последнее время очень популярны, так почему бы их не нарисовать желтыми и голубыми лаками? Получится очень нежный маникюр с глубоким смыслом.

Патриотический маникюр с волнами / Instagram

Маникюр разные руки

Еще один простой способ создать потрясающий маникюр Украина на весну 2022 – это покрасить на одной руке все ногти желтым лаком, а на другой – голубым.

Желто-голубой маникюр разные руки / Instagram

Весенний маникюр с надписями

Вы можете также покрасить часть ногтей желтым лаком, часть - голубым или синим, и написать на ногтях знаменитую фразу о русском военном корабле. Также вы можете написать другие слова, которые кажутся вам сегодня важными.

Весенний маникюр с надписями о русском корабле / Instagram

Френч маникюр весна 2022

Если вы давняя поклонница французского маникюра, то вы можете взять на вооружение желтый и голубой лаки и покрасить ими улыбки на ногтях. Более того, на этом можно не останавливаться и нарисовать желтые и голубые весенние цветы – они добавят особого смысла вашим ногтям и поднимут настроение.

Желто-голубой френч маникюр весна 2022 / Instagram

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