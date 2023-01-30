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Красивый нюдовый маникюр 2023: 5 несравненных вариантов, которые вскружат голову многим

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 января 2023, 23:30
Модный нюдовый маникюр не сводится только к нежным бежевым и пудровым оттенкам. Уже сейчас на ваших ногтях могут смело разливаться разные кофейные оттенки.

  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2023
    Нюдовый маникюр 2023 Instagram

Давно не в моде сложный маникюр, щедро украшенный стразами и рисунками – он утомляет и в современных реалиях кажется совершенно неуместным. Сегодня женщины предпочитают лаконичность, непринужденность и легкость. Именно поэтому простой маникюр нюдовый оказался на вершине модного Олимпа на пороге весны 2023 года.

Нюдовый маникюр обожают за то, что он не перегружает образ, подходит под любой макияж и он универсален: он отлично подходит женщинам любого возраста и статуса. Более того, маникюр цвета нюд красиво смотрится на ногтях любой формы и длины, и его могут взять на вооружение даже те, у кого короткие ногти.

Какой маникюр считается нюдовым? Тут все очень просто. На самом деле нюдовый маникюр – это самые разные оттенки бежевого цвета, который включает около 1000 подтонов.

Но модный нюдовый маникюр 2023 не сводится только к нежным бежевым и пудровым оттенкам. Уже сейчас на ваших ногтях могут смело разливаться разные кофейные оттенки. Кроме того, в тренде нюдовый маникюр с ярким акцентом – этот вариант для тех, кто хочет выглядеть оригинально и неотразимо.

Итак, красивый нюдовый маникюр 2023 – 5 несравненных вариантов, которые подарят вам вдохновение:

Нюдовый маникюр с золотом

Тут главное не перестараться. Нужно покрыть блеском или золотистым лаком один-два ноготка – получится шикарный маникюр, который станет магнитом для окружения. По такой же аналогии вы можете сделать нюдовый маникюр с серебром.

Нюдовый маникюр 2023
Нюдовый маникюр 2023 / Instagram

Красивый нюдовый маникюр на короткие ногти

В этом случае самое главное – подобрать идеальный цвет лака, который будет гармонично сочетаться с цветом кожи ваших рук. Скажем, если у вас кожа розового оттенка, то основным цветом лака для вашего маникюра должен стать бледно-розовый. Те, у кого кожа светлая, должны ориентироваться на лаки бежевых оттенков.

Нюдовый маникюр 2023
Нюдовый маникюр 2023 / Instagram

Нюдовый маникюр с дизайном

Не пытайтесь создать шедевр на ногтях. Все, что вам нужно в 2023 году, если хотите выглядеть модно, - это простые и лаконичные рисунки. По сути, рисунок должен быть таким, который не занимает слишком много времени и не требует особого мастерства: попробуйте горошек, абстрактные линии и цветы.

Нюдовый маникюр 2023
Нюдовый маникюр 2023 / Instagram

Нюдовый френч 2023

Знаменитый французский маникюр в этом году можно сделать, используя в качестве основы спокойные нюдовые оттенки. При этом линия у края ногтя должна быть тонкой – ее можно покрасить белым, черным и даже ярким лаком, если хочется эмоций.

Нюдовый маникюр 2023
Нюдовый маникюр 2023 / Instagram

Матовый нюд с дизайном

В этом году матовые ногти возвращаются на вершину моды. Нюдовый матовый маникюр выглядит очень загадочно и дорого, поэтому станет настоящей находкой для тех, кто хочет элегантный маникюр. Только не забудьте слегка украсить один-два ногтя – это придаст вашему маникюру изысканности.

Нюдовый маникюр 2023
Нюдовый маникюр 2023 / Instagram

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