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Красивый красный маникюр на весну-лето 2022, который вызывает эмоции

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

6 мая 2022, 02:40

Весной и летом нам особенно хочется радости и эмоций, поэтому можете добавить на свои красные ногти какие-то интересные и вдохновляющие рисунки. Но не только!

  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram
  • Красивый красный маникюр 2022
    Красивый красный маникюр 2022 Instagram

Красный маникюр всегда актуален. Но наиболее гармонично и не слишком броско он выглядит в весенне-летний период, когда все кругом зеленеет, и каждый красный ноготок на фоне окружающей пышной листвы кажется цветочком.

Кроме того, красные ногти – это вечная классика, которая завораживает. Женщины, которые хотя бы раз осмелились сделать красивый маникюр в красном цвете, точно знают, как мгновенно он поднимает настроение и самооценку.

Прелесть такого маникюра в том, что вам достаточно просто покрасить ногти в домашних условиях красным лаком – и вы сразу поднимете свой стиль на новый уровень. При этом короткие ногти тоже будут выглядеть великолепно.

Красный маникюр 2022 на весну-лето

Красно-черный маникюр 2022

Красный очень эффектно сочетается с черным, поэтому любая комбинация этих цветов в маникюре будет выигрышной. Самый простой вариант – покрасить один-два ногтя черным лаком, а остальные красным. А дальше все зависит от вашего мастерства – если вы делаете себе маникюр сами, или от фантазии вашего мастера.

Красивый красный маникюр 2022
Красивый красный маникюр 2022 / Instagram

Красный маникюр с рисунком

Весной и летом нам особенно хочется радости и эмоций, поэтому можете добавить на свои красные ногти какие-то интересные и вдохновляющие рисунки. При этом для лучшего эффекта базой для рисунков могут стать белые, нюдовые или черные ноготки. Рисуйте на ногтях сердечка, точки, линии, цветочки и лепесточки – все то, что заставляет ваше сердце биться сильнее.

Красивый красный маникюр 2022
Красивый красный маникюр 2022 / Instagram

Красный френч маникюр 2022

В последнее время полоска по краю ноготка – так называемая улыбка – стала намного тоньше, а сам французский маникюр изящнее. Поэтому модный красный французский маникюр будет выглядеть очень элегантно – красная линия по краю ногтя станет магнитом, от которого сложно оторвать взгляд.

Красивый красный маникюр 2022
Красивый красный маникюр 2022 / Instagram

Классический красный маникюр

В красном маникюре главное цвет, поэтому можете не заморачиваться с узорами и украшениями. При этом подберите цвет, который будет лично у вас вызывать приятные эмоции и не раздражать. Красный имеет несколько полутонов: классический, красно-малиновый, коралл и рубин.

Красивый красный маникюр 2022
Красивый красный маникюр 2022 / Instagram

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