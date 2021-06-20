Красивые поздравления с святой Троицей 2021: стихи, смс, проза и живые открытки

Христианские картинки с Троицей и душевные благостные поздравления с днем Троицы 2021 подобрал Главред на праздник 20 июня.
С днем святой Троицы поздравления православные христиане дарят на пятидесятый день после Пасхи этого года.
20 июня праздник великий и для каждого христианина сокровенный. Это День святой Троицы в 2021 году (его еще называют Пятидесятница, Троицын день и просто Троица, в Украине – Зелені свята 2021).
Как празднуется православная Троица в 2021 году, какие выходные Украина приготовила на Троицу, приметы и традиции праздника – читайте в нашем материале Троица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать.
Читайте такжеЧто можно есть на Троицу: меню и вкусные рецептыВ книге Деяний апостолов написано, что именно в этот день (который был пятидесятым по счету со дня Воскресения Христова) Святой Дух сошел на апостолов. Впоследствии ученики Христа начали каждый год отмечать этот день – и остальных христиан призывали к тому же. В православии именно Троица считается днем рождения Церкви Христа Спасителя.
Христианские картинки с Троицей и просто красивые картинки с великой Святой Троицей призваны напомнить о великом чуде сошествия Святого Духа. А душевные поздравления с Троицей помогают наполнить сердца всех верующих людей благостью.
С великой Святой Троицей 2021: поздравления в прозе своими словами, смс и стихи
Поздравляю с Троицей! Пусть будет счастье и здоровье в доме, любовь и добро в сердце, удача и успех на жизненном пути, мир и радость в душе, понимание и уважение в семье.
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Сегодня наш праздник в честь Дня Святой Троицы. Пусть этот день принесет нам радость и благодать Божью. Давайте порадуемся этому празднику и восхвалим силу Господню. Пусть Он поможет вам во всех ваших начинаниях. Пусть ваша жизнь наполнится истинным смыслом, а душа обретет свободу.
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В столь светлый праздник я желаю
Добра в семье и мира в дом,
И пусть же Троица Святая
Хранит любовь, достаток в нем!
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С теплым праздником чудес, с Днем Святой Троицы вас! Желаю вам гармонии, любви, здравия телесного и встреч интересных, в доме процветания!
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В этот день тебе желаю
Счастья, радости, тепла.
И чтоб Троица Святая
Тебе в жизни помогла.
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Поздравляем с Троицей всех православных и желаем, чтобы их всегда вдохновляло слово Божье.
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Сегодня мы отмечаем праздник единства трёх светлых святыней, праздник Святой Троицы. В этот день ангелы на небе молятся о нашем здоровье и благополучии. Поздравляю вас с праздником и желаю счастья, мира вашему дому, здоровья и светлой любви. Пусть ваша жизнь будет такой чистой, как родниковая вода. Пусть птица удачи обязательно часто прилетает к вам. Пускай Вас обходят печали и беды. Пусть добро сопровождает вас на всём жизненном пути. Пусть Господь указывает Вам правильный жизненный путь.
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Вот и Троица пришла –
Двери открывайте!
В сердце, полное добра,
Вы ее встречайте!
Счастье, солнце и любовь,
В гости позовите!
Очень любит вас Господь –
И вы его любите!
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С праздником Троицы! Желаю долгих светлых дней жизни, здоровья, свежего ветра, отличного настроения, приятных людей рядом!
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Мира в семье, пониманья, заботы, Новых побед, достижений в работе. Благословенья и жизни прекрасной, радостно вместе с семьей встретить Троицы праздник!