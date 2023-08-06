Красивое растение с роскошной листвой всех очарует: как вырастить манго из косточки

Главред делится невероятным секретом, как вырастить манго из косточки в домашних условиях.

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Как вырастить манго в домашних условиях? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вместо того, чтобы покупать экзотические растения для своего дома, многие люди начали выращивать их самостоятельно. Люди экспериментируют с различными видами растений, такими как лимоны, апельсины или авокадо, а некоторые даже замахиваются на выращивание манго. В результате через некоторое время глаз хозяев радует фантастическое растение с роскошной листвой. Сегодня Главред делится секретом, как вырастить манго из косточки в домашних условиях.

Какое манго выбрать для выращивания?

Если вы решили посадить манго, то стоит помнить, что оно обязательно должно быть спелым. Чтобы убедиться в том, что плод спелый, стоит воспользоваться простым трюком. Положите манго в кастрюлю с водой и обратите внимание на то, плавает ли манго на поверхности. Если да, то манго спелый. Если плод опустился на дно, то это значит, что он еще не созрел.

Как достать семя манго?

Для начала нужно срезать всю мякоть с косточки. После этого косточку заворачиваем в салфетку и помещаем в стакан с водой. Воду в стакане нужно ежедневно менять. Буквально через неделю достаем косточку и разворачиваем ее. Теперь косточка манго раскрылась и мы можем без лишних усилий достать из нее семя.

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Как посадить манго из косточки?

Прежде чем сажать косточку из манго, ее нужно замочить в фунгициде. В качестве фунгицида подойдет перекись водорода или марганцовка. Это нужно для того, чтобы не было загноения и грибковые заболевания не беспокоили растение. Чтобы приготовить раствор фунгицида, нужно взять охлажденную кипяченую воду и налить в нее немного перекиси водорода. Опускаем в этот раствор семя примерно на 30 минут.

Как вырастить манго в домашних условиях?

Теперь семя окончательно готово к посадке. Поэтому берем горшок с дренажным отверстием и кладем на дно яичную скорлупу или высушенную банановую кожуру. Это будет отличная подкормка для нашего манго.

Далее кладем в горшок почву и слегка орошаем ее. Далее кладем косточку в почву корешком вниз. Косточку не нужно полностью закапывать в почве, часть косточки должна быть на поверхности.

Теперь нужно взять пластиковую бутылку и отрезать ей дно. После этого накрываем наше семя бутылкой и закрываем бутылку крышечкой.

Раз в несколько дней открывайте косточку и орошайте ее с помощью пульверизатора. Также не забывайте проветривать косточку, сняв крышечку с бутылки, чтобы не было загнивания. Проветривать косточку нужно 10-15 минут.

Уже через неделю на манго появится росток. А через несколько недель на росточке появятся первые листочки.

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