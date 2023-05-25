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Красивое поздравление с Днем рождения подруге: стихи и милые открытки

Елизавета Бельмас
25 мая 2023, 13:33 обновлено 25 мая, 14:09
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Друзья – наш вечный спутник в жизни. Главред подскажет, что можно написать лучшей подруге на День рождения.
Красивое поздравление с днем рождения подруге
Красивое поздравление с днем рождения подруге / коллаж: Главред, фото: pexels

Мы собрали трогательные и искренние поздравление с днем рождения лучшей подруге до слез, а также подготовили уникальные открытки для вашего близкого человека.

Что можно написать лучшей подруге на день рождения – стихотворения для дорогого человека

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, любви,

видео дня

Чтоб открыты тебе были

Все дороги и пути.

Вот такой, как ты, подруга,

Больше в мире не найти,

Я так рада, что когда-то

Нас смогла судьба свести.

Пусть всегда с тобою рядом

Только верные друзья

И удача, и успехи,

И любимая семья.

Как круто поздравить подругу с днем рождения
Как круто поздравить подругу с днем рождения / фото: Главред

Люба подружко, вітаю

З днем народження твоїм!

Побажань я безліч маю,

Тож про них і розповім.

Перш за все, бажаю щастя,

Щоб пишалася завжди

Тим, що ти така прекрасна,

Не старайся всім вгодить!

А по-друге, будь кохана

І не бійся почуттів.

Будь красива та бажана,

Щоб коханий онімів!

А по-третє, будь успішна,

Мрії втілюй у життя!

Будь і сильна ти, і ніжна,

І весела, як дитя!

Что можно написать лучшей подруге на день рождения,
Что можно написать лучшей подруге на день рождения / фото: Главред

Как поздравить лучшую подругу с днем рождения своими словами – поздравления для близкой

Моя дорогая, тебя поздравляю!

Полета безумных фантазий желаю.

Чтоб было побольше добра и успеха,

Тепла, вдохновения, веселья и смеха.

Пусть будет нескучной твоя повседневность,

Отзывчивой, щедрой, открытой душевность.

Желаю тебе от любви наслаждения,

Еще раз, подруга моя, с днем рождения!

Поздравление с Днем рождения лучше подруге до слез
Поздравление с Днем рождения лучше подруге до слез / фото: Главред

Подружко дорогенька, вітаю!

У це свято я щиро бажаю,

Щоб тебе оминали тривоги,

Були легкими життєві дороги.

Зичу щастя, вірних друзів, любові,

Хай в сім’ї усі будуть здорові,

Яскравого сонця і неба безхмарного,

Позитивних моментів в житті різнобарвному!

поздравления с днем рождения лучшей подруге своими словами
Поздравления с днем рождения лучшей подруге своими словами / фото: Главред

Красивое поздравление с днем рождения подруге – душевные стихи для лучшей подруги

Ты солнечный мой человечек,

Подруга моих лучших дней!

Нет в мире душевней, милее,

Прекрасней тебя и добрей.

Сегодня тебе, в день рождения,

Я счастья хочу пожелать,

Здоровья, успеха, везения

И так же, как в детстве, мечтать.

Пускай тебе звезды сияют,

А солнышко светит в окно.

Пусть греет своими лучами

Тебя ежедневно оно.

Желаю, чтоб всё удавалось,

Чтоб мир улыбался тебе,

Чтоб доброе только случалось,

Всё было прекрасно в судьбе.

Трогательные поздравления с днем рождения лучшей подруге своими словами
Трогательные поздравления с днем рождения лучшей подруге своими словами / фото: Главред

З днем народження вітаю

Подружку мою,

Від душі тобі бажаю

Жити, як в раю!

Щоб завжди тобі щастило,

Щоб цвіла твоя краса.

Щоб ніколи не хворіла,

Щоб в душі цвіла весна.

Щоби оченьки сміялись

Радісно щодня,

Щоби мрії всі збувались

В день народження.

Щоб збулись усі бажання,

Лише зробиш крок.

Щоб було в житті кохання,

Ніби до зірок!

красивое поздравление с днем рождения подруге
Красивое поздравление с днем рождения подруге / фото: Главред

Поздравления с днем рождения лучшей подруге своими словами – искренние поздравления в прозе

Моя дорогая, любимая подруга, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы в твоей жизни всё происходило так, как этого хочешь ты. Чтобы задуманное исполнялось, а печали обходили стороной. Желаю рядом верных людей, семейного счастья и полного кошелька. Люби и будь любима.

с днем рождения, подруга своими словами
С днем рождения, подруга своими словами / фото: Главред

С днем рождения, подруга! Пусть в жизни твоей будут исключительно радостные и веселые моменты, все задумки удаются, а самые заветные мечты превращаются в реальность. Желаю тебе мирного неба над головой, твердой земли под ногами, счастья и благополучия. С днем рождения!

поздравления с днем рождения подруге прикольные
Поздравления с днем рождения подруге прикольные / фото: Главред

Дорогая подруга! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю реализовать все планы, достичь всех целей с успехом, пусть сбудутся заветные мечты, придёт помощь в достижении самых смелых идей. Ну и, конечно же, желаю счастья, здоровья и любви! Целую, обнимаю, люблю.

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