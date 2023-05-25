Красивое поздравление с Днем рождения подруге: стихи и милые открытки

Мы собрали трогательные и искренние поздравление с днем рождения лучшей подруге до слез, а также подготовили уникальные открытки для вашего близкого человека.
Что можно написать лучшей подруге на день рождения – стихотворения для дорогого человека
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья, радости, любви,
Чтоб открыты тебе были
Все дороги и пути.
Вот такой, как ты, подруга,
Больше в мире не найти,
Я так рада, что когда-то
Нас смогла судьба свести.
Пусть всегда с тобою рядом
Только верные друзья
И удача, и успехи,
И любимая семья.
Люба подружко, вітаю
З днем народження твоїм!
Побажань я безліч маю,
Тож про них і розповім.
Перш за все, бажаю щастя,
Щоб пишалася завжди
Тим, що ти така прекрасна,
Не старайся всім вгодить!
А по-друге, будь кохана
І не бійся почуттів.
Будь красива та бажана,
Щоб коханий онімів!
А по-третє, будь успішна,
Мрії втілюй у життя!
Будь і сильна ти, і ніжна,
І весела, як дитя!
Как поздравить лучшую подругу с днем рождения своими словами – поздравления для близкой
Моя дорогая, тебя поздравляю!
Полета безумных фантазий желаю.
Чтоб было побольше добра и успеха,
Тепла, вдохновения, веселья и смеха.
Пусть будет нескучной твоя повседневность,
Отзывчивой, щедрой, открытой душевность.
Желаю тебе от любви наслаждения,
Еще раз, подруга моя, с днем рождения!
Подружко дорогенька, вітаю!
У це свято я щиро бажаю,
Щоб тебе оминали тривоги,
Були легкими життєві дороги.
Зичу щастя, вірних друзів, любові,
Хай в сім’ї усі будуть здорові,
Яскравого сонця і неба безхмарного,
Позитивних моментів в житті різнобарвному!
Красивое поздравление с днем рождения подруге – душевные стихи для лучшей подруги
Ты солнечный мой человечек,
Подруга моих лучших дней!
Нет в мире душевней, милее,
Прекрасней тебя и добрей.
Сегодня тебе, в день рождения,
Я счастья хочу пожелать,
Здоровья, успеха, везения
И так же, как в детстве, мечтать.
Пускай тебе звезды сияют,
А солнышко светит в окно.
Пусть греет своими лучами
Тебя ежедневно оно.
Желаю, чтоб всё удавалось,
Чтоб мир улыбался тебе,
Чтоб доброе только случалось,
Всё было прекрасно в судьбе.
З днем народження вітаю
Подружку мою,
Від душі тобі бажаю
Жити, як в раю!
Щоб завжди тобі щастило,
Щоб цвіла твоя краса.
Щоб ніколи не хворіла,
Щоб в душі цвіла весна.
Щоби оченьки сміялись
Радісно щодня,
Щоби мрії всі збувались
В день народження.
Щоб збулись усі бажання,
Лише зробиш крок.
Щоб було в житті кохання,
Ніби до зірок!
Поздравления с днем рождения лучшей подруге своими словами – искренние поздравления в прозе
Моя дорогая, любимая подруга, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы в твоей жизни всё происходило так, как этого хочешь ты. Чтобы задуманное исполнялось, а печали обходили стороной. Желаю рядом верных людей, семейного счастья и полного кошелька. Люби и будь любима.
С днем рождения, подруга! Пусть в жизни твоей будут исключительно радостные и веселые моменты, все задумки удаются, а самые заветные мечты превращаются в реальность. Желаю тебе мирного неба над головой, твердой земли под ногами, счастья и благополучия. С днем рождения!
Дорогая подруга! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю реализовать все планы, достичь всех целей с успехом, пусть сбудутся заветные мечты, придёт помощь в достижении самых смелых идей. Ну и, конечно же, желаю счастья, здоровья и любви! Целую, обнимаю, люблю.
Вам также может быть интересно: