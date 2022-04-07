Крах Путина и раскол России: астролог спрогнозировал вероятность ядерной войны

Когда закончится война в Украине / Коллаж Reuters, pixaby

Экстрасенс Сергей Кобзарь рассказал о том, когда состоится встреча президентов Зеленского и Путина, а также о возможности ядерного удара.

Он отметил, что режим Владимира Путина потерпит крах. А само государство ожидает раскол на четыре части. Также маг отмечает, что главы европейских стран не спешат с просьбами Украины закрыть небо над страной. Война в Украине будет продолжаться до тех пор пока это не уничтожит экономику агрессора.

" Уничтожить полностью экономику, довести ее до такого состояния, чтобы у них стоял выбор купить килограмм муки или купить порох для патронов", - объяснил Кобзарь.

Маг подчеркнул, что окружение Путина не позволит ему применить ядерное или химическое оружие. У президента России в этом году выпадает два переломных периода. Первый выпадает на май, второй – ближе к августу-сентябрю. В этот момент увеличивается вероятность физического устранения или смерти. Близкое окружение диктатора может его предать.

Кроме того, Кобзарь считает, что Путин начал поспешное вторжение в Украину, чувствуя ограниченность своего времени или подгоняемый желанием подогнать свои "успехи" под определенную дату, например 9 мая.

Россия использует переговорный процесс для своеобразной передышки, чтобы понять как действовать дальше. Реальные переговоры возможны только после того как Москва полностью капитулирует.

Путин избегает переговоров с президентом Зеленским, потому что просто боится.

"По многим причинам – начиная с угроз внутри страны, заканчивая тем, что по силе своего духа, политической силе, по поддержке народа один Вова полностью проиграл второму", – отметил маг.

Распад государства на четыре части, по мнению экстрасенса, процесс неизбежный. Этот механизм запустится после победы Украины и подавления путинского режима.

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