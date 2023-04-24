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Ковры в СССР были везде: в чем причина их сумасшедшей популярности

Сергей Кущ
24 апреля 2023, 10:59 обновлено 24 апреля, 11:38
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Ковры были неотъемлемой частью тех времен. Более того, они популярны по сей день.
Почему ковры в СССР были настолько популярными
Почему ковры в СССР были настолько популярными / скриншот YouTube

Во времена СССР было трудно увидеть дом или квартиру, в которой бы не было ковра. Их не только стелили на пол, но и вешали на стены.

Мы разбирались, почему в СССР так любили ковры.

Ковры в советском интерьере

В советское время ковры были важной частью интерьера. Они не только украшали помещения, но и защищали от холода и шума. Ковры делали из разных материалов, включая шерсть, хлопок, джут и лен. Чаще всего ковры размещались в гостиной и спальне.

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Ковры как произведения искусства

Ковры в СССР были не просто предметом обихода, но и произведениями искусства. Их вышивали вручную с использованием различных техник и узоров. Особенно популярными были ковры с яркими национальными узорами, созданными в традиционных стилях.

Ковры как часть культурного наследия

В СССР ковры были неотъемлемой частью культурного наследия. Различные регионы страны славились своими уникальными коврами, созданными в соответствии с местными традициями и стилями. Некоторые из этих ковров сегодня являются ценными экспонатами в музеях и частных коллекциях.

Смотрите видео о том, почему раньше были так популярны ковры на стенах:

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