Ковидный иммунитет: что нужно знать

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Коронавирус или SARS-CoV-2 - это вирус, вызывающий коронавирусное заболевание 19 (COVID-19). Чтобы предотвратить COVID-19, человеку необходим иммунитет к вирусу. Чтобы добиться иммунитета и защиты, человеку, вероятно, необходимо либо естественным образом вылечиться от болезни, либо сделать вакцинацию от COVID-19.

Во всем мире развертываются программы вакцинации для внедрения безопасных и эффективных вакцин против COVID-19.

В настоящее время данные свидетельствуют о том, что примерно одна треть населения мира получила хотя бы одну дозу вакцины COVID-19 и примерно четверть вакцинированы полностью, пишет Medical News Today.

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У человека также может развиться иммунитет от COVID-19 после прямого контакта с вирусом, но при этом возникает риск осложнений от болезни. Хотя данные о продолжительности иммунитета ограничены, данные свидетельствуют о том, что это краткосрочный эффективный способ предотвращения инфекции.

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Если достаточное количество людей в популяции становится невосприимчивым к болезни, они могут достичь коллективного иммунитета, который может помочь защитить людей, которые могут быть не в состоянии получить вакцину.

В этой статье мы обсуждаем иммунитет к SARS-CoV-2, в том числе, как его приобрести, как долго он сохраняется и предотвращает ли заражение.

Что такое иммунитет?

Иммунитет означает способность организма защищать от инфекционных заболеваний и бороться с ними. Есть три типа иммунитета: врожденный, адаптивный и пассивный.

Врожденный иммунитет

У человека есть врожденная иммунная система, которая действует как первая линия защиты от патогенов. Это относится к барьерам, таким как кожа и слизистые оболочки, которые предотвращают попадание вредных веществ в организм.

Адаптивный иммунитет

Также известный как активный надежный источник иммунитета, это относится к иммунной системе, вырабатывающей антитела к патогену после контакта с болезненным организмом. Иммунная система может распознавать патоген и быстро производить эти антитела для предотвращения будущих инфекций.

Человек может приобрести адаптивный иммунитет посредством естественного воздействия патогена, известного как естественный иммунитет, или введения неактивной части патогена через вакцину, называемую иммунитетом, индуцированным вакциной. В любом случае человек может вызвать подходящий иммунный ответ, который будет продолжительным, а иногда и пожизненным.

Пассивный иммунитет

Пассивный иммунитет - это когда человек получает антитела к болезни, а не вырабатывает их через свою иммунную систему. Например, новорожденный младенец может получить пассивный иммунитет через плаценту, или человек может получить пассивный иммунитет через продукты крови, содержащие антитела.

Это может быть полезно, поскольку пассивный иммунитет обеспечивает немедленную защиту, в то время как адаптивному могут потребоваться недели для развития. Однако, хотя адаптивный иммунитет длится долго, пассивный иммунитет обычно длится всего несколько недель или месяцев.

Коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет или популяционный иммунитет направлен на контроль и предотвращение распространения болезней, делая значительную часть населения невосприимчивой к инфекционным заболеваниям. Идея состоит в том, чтобы обеспечить защиту за счет уменьшения числа людей, подверженных заражению и передаче болезни. Это косвенно защищает людей, которые могут не подходить для вакцинации, включая маленьких детей и людей с определенными заболеваниями.

Процент мирового населения, которому необходим иммунитет для достижения коллективного иммунитета, называемый порогом, зависит от болезни. Как правило, пороговые значения достижимы только при высоком уровне вакцинации. Хотя порог коллективного иммунитета для COVID-19 неизвестен, данные свидетельствуют о том, что для обеспечения иммунитета к этой болезни может потребоваться примерно 70% населения.

Хотя показатели вакцинации растут, некоторые данные из достоверных источников свидетельствуют о том, что такие факторы, как неуверенность в вакцинации, появление новых вариантов, задержки вакцинации детей и продолжающаяся передача инфекции, могут несколько затруднить достижение коллективного иммунитета.

Иммунитет после заражения COVID-19

Люди, ранее инфицированные COVID-19, вырабатывают естественный иммунитет против этой болезни. Их иммунная система может распознавать SARS-CoV-2 и немедленно вырабатывать антитела для борьбы с инфекцией. После идентификации патогена иммунная система сохраняет особые белые кровяные тельца, называемые клетками памяти, которые быстро вступают в действие для борьбы с инфекцией. Надежный источник, если организм встречает тот же патоген.

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что 90–99% людей с инфекцией SARS-CoV-2 вырабатывают защиту от вируса. У людей обычно вырабатываются антитела примерно через 3 недели после заражения SARS-CoV-2. У людей развивается устойчивый адаптивный иммунный ответ, независимо от тяжести их заболевания.

В настоящее время ученые измеряют иммунитет на основе наличия в крови нейтрализующих антител (Nab). Эти антитела могут нейтрализовать вирус, блокируя его проникновение в клетку. Наблюдательное исследование 2020 г. и исследование 2021 г. титры Nab, особенно с тяжелым заболеванием COVID-19.

Однако данные о продолжительности действия этих антител все еще не определены. Исследование 2021 года "Надежный источник" предполагает возможное снижение постинфекционного ответа антител, что может объяснить примеры повторного заражения.

Вакцинация

У человека, получившего вакцинацию, вырабатывается активный иммунитет к болезни, от которой защищает вакцина. Вакцины позволяют организму развить иммунный ответ, не требуя инфекции. Все вакцины, используемые в настоящее время, производят высокие титры нейтрализующих антител. Тем не менее, исследование, проведенное в 2021 году, предполагает, что типы на основе мРНК проявляют наибольшую эффективность.

Исследование 2021 года, в котором оценивалась эффективность вакцины с мРНК среди передовых и других основных работников, показало, что они на 90% являются надежным источником для тех, кто прошел полную иммунизацию, независимо от тяжести симптомов, и на 80% эффективны для частично иммунизированных. В другом исследовании, проведенном в 2021 году, сравнили продолжительность иммунной защиты in vitro между вакцинами и предыдущей инфекцией на основе титров нейтрализации и получили аналогичные результаты.

Фактические данные свидетельствуют не только о большей безопасности, но и о том, что иммунитет от вакцинации вызывает более сильный и продолжительный иммунный ответ. Новые данные также свидетельствуют о том, что люди получают лучшую защиту от полной вакцинации, чем от COVID-19, что указывает на то, что даже если человек выздоровел от COVID-19, он все равно должен пройти вакцинацию.

Как долго сохраняется иммунитет?

Исследование того, как долго люди защищены от SARS-CoV-2, все еще продолжается, но данные свидетельствуют о том, что иммунитет может сохраняться в течение нескольких месяцев или пары лет.

Исследование 2021 года показало, что ранее инфицированные люди сохраняют иммунологическую память к SARS-CoV-2 с устойчивым иммунитетом до 8 месяцев после заражения. Другое исследование показывает, что люди, ранее инфицированные COVID-19, которым была сделана вакцина после выздоровления, получают повышение иммунитета и развивают некоторую защиту от болезни как минимум на год.

Другое исследование, проведенное в 2021 году, выявило долгоживущие антитела-продуцирующие клетки в костном мозге людей, выздоровевших от COVID-19, что указывает на то, что эти люди могут вырабатывать антитела против SARS-CoV-2 на протяжении большей части своей жизни. Однако для подтверждения этого необходимы дополнительные доказательства.

Хотя существует не так много доказательств продолжительности иммунитета от вакцин, исследование 2021 года предполагает, что вакцинация значительно повышает иммунную активность.

Предотвращает ли иммунитет инфекцию?

Сообщения о повторных заражениях маловероятны, но могут появиться. Однако научный отчет ВОЗ о естественном иммунитете показывает, что перенесенная ранее инфекция обеспечивает людям 80–90% защиту от повторного заражения на срок до 7 месяцев и около 94% защиты от заражения тяжелым COVID-19.

Аналогичным образом, отчет надежного источника Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показал, что четверть новых инфекций происходит у полностью вакцинированных людей. Однако они реже нуждались в госпитализации или вызывали тяжелое заболевание даже в период, когда вариант Дельта уже преобладал.

Более того, обзор 2021 года из Надежных источников показал, что у выздоровевших и иммунизированных людей люди без предыдущей инфекции, ранее инфицированные, но бессимптомные или инфицированные легкими или умеренными случаями, у которых развился низкий уровень приобретенного иммунитета, с большей вероятностью могут заразиться повторно.

Это согласуется с исследованием 2021 года, которое показало, что люди с более тяжелым заболеванием COVID-19, вероятно, будут иметь более устойчивый иммунный ответ на SARS-CoV-2 и, вероятно, будут иметь более высокий уровень защиты от повторного заражения.