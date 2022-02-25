"Ковидную" тысячу можно потратить на помощь украинской армии / УНИАН

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новую функцию єПідтримки - "Ковидную" тысячу можно потратить на помощь ВСУ.

"Средства можно перевести через Portmone-всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте єПідтримки.

Сделать это можно по ссылке.

В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от русских войск.

Взносы украинцев на нужды армии бьют рекорды. Напомню, что украинцы еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн на помощь украинской армии через фонд "Вернись живым". За одни сутки собрали больше средств, чем за весь год!

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Вы можете также перевести средства через поддержку, если у вас есть карта имущество Монобанка, Приватбанка или Альфа-Банка. Ожидаем, что остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время", - сообщает Федоров.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации. Он призвал их выйти на протесты против войны в Украине.

Такое заявление президент страны сделал в рамках своего экстренного брифинга. "Всем в Российской Федерации, кто не потерял совесть, время выйти с протестами против войны с Украиной", - заявил Зеленский.

Также более полумиллиона человек уже подписали петицию с требованием остановить войну с Украиной.