"Колбасить" будет от Одессы до Москвы: сейсмолог спрогнозировал землетрясение

Украинцев предупредили об опасности мощного землетрясения в 7-7,5 балла, которое затронет не только нашу страну - непогода может серьезно "потрясти" и Россию.

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Землетрясения в Украине: кого заденет явление / коллаж: Главред, фото: pexels.com, УНИАН

Благодаря подземной активности в зоне Вранча в Румынии Украину действительно может потрясти. Об этом рассказал изданию ТСН.ua сейсмолог Александр Кендзера, директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины.

Однако в баллах эффект землетрясения измеряется на поверхности земли, а его магнитуда - пропорциональна количество энергии, которая выделяется непосредственно в очаге землетрясения.

"В этой зоне возникают глубокофокусные землетрясения на глубинах от 140 до 180 километров. Там разряжается огромное количество энергии, которая в виде землетрясения распространяется практически на всю территорию Украины. Поэтому, действительно, определенная опасность есть. Ведь чем дольше накапливается энергия, тем мощнее может быть землетрясение", - рассказывает Александр Кендзера.

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Самый большой удар от землетрясения, которое может произойти, почувствует юго-запад Одесской области, считает сейсмолог.

"Это приграничный город Рени, там могут ощущаться землетрясения, очаг которых находится на больших глубинах на территории Румынии. Поскольку это недалеко от украинско-румынской границы, то люди могут чувствовать его достаточно существенно. Несколько меньшие по силе толчки могут быть у границы на юге и западе Украины", - отмечает Александр Кендзера.

В последнее время трясет также и Полтавскую область. Там за последние 14 лет произошло 15 землетрясений в основном по линии Перещепино - Карловка -Зачепиловка.

"Да, на Полтавщине фиксируются землетрясения, но они слабенькие. Даже на днях там фиксировались подземные толчки с магнитудой 2,7. Перед тем фиксировались толчки в 3,2-3,4. Землетрясения такой величины не могут вызвать серьезный ущерб для жилых домов и инфраструктуры региона. Поэтому угрозы для людей они не представляют. Другое дело, что нужно изучать причины их возникновения и больше заниматься сейсмостойкостью домов и сооружений", - заключает Александр Кендзера.

Сейсмоактивность территории Украины Сейсмоактивные зоны окружают Украину на юго-западе и юге. Эти зоны: Закарпатская, Вранча, Крымско-Черноморская и Южно-Азовская, утверждает Википедия. В сейсмическом плане самыми опасными областями в Украине являются Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Автономная Республика Крым. В 1998 году в Украине произошло 2 землетрясения - в Крыму и Закарпатье. На территории Закарпатья отмечаются очаги землетрясений с интенсивностью 6-7 баллов (по шкале МСК-64) в зонах Тячев-Сигет, Мукачево-Свалява. Закарпатская сейсмоактивная зона характеризуется проявлением землетрясений, происходящих в верхней части земной коры на глубинах -12 км с интенсивностью в эпицентре 7 баллов, быстро затухает на близком расстоянии. Шестибалльные землетрясения зафиксированы также в Прикарпатье (Буковина). Прикарпатье испытывает влияние района Вранча (Румыния). В 1974-1976 годах здесь имели место землетрясения интенсивностью от 3 до 5 баллов.

Прогнозируя будущие землетрясения, директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины отмечает, что теоретически, если землетрясения давно не было, то оно может произойти. И не только в Украине, явление может добраться и до Москвы.

"А может возникнуть одно мощное землетрясение, которое выделит огромное количество энергии, которая потрясет всю территорию Украины. И не только нас, но и Москву и Санкт-Петербург, как это уже было в 1977, 1986 и в 1990-х годах. Именно тогда происходили сверхмощные землетрясения в зоне Вранча. Они ощущались по всей территории Украины и даже в Москве и Петербурге, которые расположены гораздо дальше", - рассказывает Александр Кендзера.

Эксперт подчеркивает, что вопросом землетрясений стоит заняться и местным властям - заблаговременно проверять жилые дома и сооружения на сейсмостойкость.

Эксперт перечисляет три вида работ, которые одновременно проводятся: работы по общему сейсмическому районированию, детальному сейсмическому районированию и сейсмическому микрорайонированию.

Стихийные явления в Украине: что известно

Недавно появилась информация о том, что Украину ожидает сокрушительное землетрясение. В сейсмологической зоне Вранча, эпицентр которой находится в румынских Карпатах, может в ближайшие годы случиться мощное землетрясение, которое затронет и территорию Украины.

Геофизик Владимир Шляховой рассказал, какой регион "потрясет". Шляховой утверждает, что помогать сейсмографам в определении точных причин землетрясений должна, в первую очередь, местная власть. Поскольку без дополнительного финансирования научное учреждение не сможет сделать точные выводы.

Кроме этого, ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников. Ученые из National Geographic разработали модель Земли, какой она станет, когда растают все ледники планеты. Серьезные изменения ожидают также и нашу территорию.

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