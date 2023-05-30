Котлеты из печени будут пышными и нежными: безумные трюки, которые приведут в восторг

Главред рассказывает, как приготовить очень пышные котлеты из печени, чтобы они не развалились.

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Почему разваливаются котлеты из печени? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Блюда из печени являются очень полезными для нашего организма, ведь этот питательный продукт чрезвычайно богат железом, цинком, витаминами группы В, а также витамином А. Поэтому, чтобы поддерживать свой организм в тонусе, стоит не пренебрегать блюдами из печени. Из всех блюд из печени хозяйки чаще всего готовят котлеты. Впрочем, котлеты из печени не всегда получаются такими, как хотелось бы. Главред рассказывает, как приготовить пышные котлеты из печени, чтобы они не развалились.

Основная ошибка, почему разваливаются котлеты из печени, заключается в том, что масса не скреплена с помощью дополнительных ингредиентов. Важно знать, что печень имеет высокое содержание воды, поэтому без надлежащего склеивания масса может рассыпаться во время приготовления. Чтобы избежать этой проблемы и сохранить идеальную форму котлет, стоит использовать некоторые дополнительные ингредиенты.

Один из самых распространенных ингредиентов, который скрепляет котлеты, – это картофель. Все дело в том, что картофель содержит много крахмала, который хорошо скрепляет массу. В результате котлеты становятся нежными и пышными, и они никогда не развалятся во время жарки. Просто натрите картофель на терке и добавьте его в печеночную массу. На 400 граммов печени нужна лишь одна небольшая картофелина.

Также в котлеты из печени можно добавить муку или манку. Они также хорошо скрепляют массу. На 500 граммов печени понадобится 1-2 столовые ложки муки или манки. Добавив эти ингредиенты, котлеты из печени не подгорят и не развалятся.

Кроме того, в фарш для котлет из печени можно добавить яичный желток. Он не только помогает скрепить ингредиенты, но и улучшает консистенцию блюда и делает его невероятно нежным. Для достижения наилучших результатов рекомендуется добавить один или два яичных желтка в фарш из печени, в зависимости от количества других ингредиентов.

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