Котлеты будут сочными, а их корочка – хрустящей: добавьте в фарш только один секретный ингредиент

Главред рассказывает, что можно добавить в фарш для котлет, чтобы вкус блюда всех просто восхитил.

Что нужно сделать, чтобы фарш для котлет был сочным? / ua.depositphotos.com

У каждой хозяйки есть свой уникальный рецепт приготовления котлет. Некоторые добавляют в фарш сметану или майонез, а кто-то – вымоченный в молоке хлеб. Другие же хозяйки используют разнообразные специи, которые добавляют котлетам невероятного вкуса и аромата. Однако есть один секретный ингредиент, который сделает ваши котлеты просто неповторимыми. Главред рассказывает, что можно добавить в фарш для котлет, чтобы вкус блюда всех просто восхитил.

Для чего в фарш добавляют сахар

Кто бы мог подумать, но сахар творит чудеса с фаршем для котлет. Именно наличие сахара делает готовое блюдо очень сочным и нежным. Поэтому, если вы хотите приготовить бомбические котлеты, которые всех удивят своим феерическим вкусом, то добавьте в фарш сахар. Вы увидите, насколько он уравновешивает вкус котлет. Кроме того, ваши котлетки после обжарки будут иметь хрустящую и очень аппетитную корочку.

Сколько сахара на 1 кг фарша

При добавлении сахара в фарш для котлет нужно соблюдать меру. Согласитесь, что вкус сладких котлет вряд ли кого-нибудь приведет в восторг. Поэтому, чтобы не испортить блюдо, которое готовили со всей душой, важно придерживаться строгого соотношения. Так, чтобы котлеты были вкусными, нужно добавить в фарш только одну столовую ложку сахара. И обязательно без горки.

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Важный трюк, о котором мало кто догадывается

Мало кто знает, что после добавления сахара в фарш для котлет, нужно совершить еще одно важное действие. Чтобы фарш для котлет стал еще лучше, к нему нужно добавить немного кипятка. Таким образом сахар в фарше будет работать еще лучше и сделает готовое блюдо незабываемым.

Стоит заметить, что сахар можно добавлять не только в фарш для котлет. Другие блюда также будут иметь приятный вкус и аромат. Поэтому, когда готовите фрикадельки, беляши или чебуреки, то можете также добавлять сахар. Однако помните о строгой пропорции!

Теперь вы узнали о невероятном секретном ингредиенте, который добавляют в фарш опытные хозяйки. Готовьте с любовью и удивляйте своими кулинарными шедеврами своих друзей и знакомых!

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