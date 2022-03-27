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Кошмар для Путина: какого наихудшего сценария для России боится ее глава

27 марта 2022, 01:29

Эксперты считают, что Путин придерживается крайней линии.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Война в Украине на слуху у всего мира. Издание The Washington Post пишет, что наихудший сценарий для России - это тот, в котором глава РФ Владимир Путин фактически должен признать свое поражение. Это может привести к соглашению, согласно которому Россия выведет все войска с Украины, в том числе с Донбасса, и к отказу от признания Москвой независимости Донецка и Луганска. Крым останется в составе России, но будет демилитаризован. Украине будет позволено стремиться к членству в ЕС, но она не будет вступать в НАТО, что даже в случае поражения Путин, скорее всего, увидит за красной линией.

Взамен Запад отменит все санкции против России и согласится на переговоры с Москвой о будущем безопасности и обороны в Европе. Однако многие наблюдатели считают, что Путин вряд ли пойдет на такие уступки, учитывая, как это повлияет на его положение дома.

Эксперты считают, что он придерживается крайней линии - призывает к смене режима и настаивает на том, что "Киевом правят нацисты, несмотря на то, что Зеленский - еврей, а его семья погибла во время Холокоста".

Американский дипломат, которая занимала пост заместителя генерального секретаря НАТО с 2016 по 2019 год, Роуз Геттемюллер заявила, что Путин заметно воздерживался от повторения требований о смене украинского режима в последние дни.

"Кремль этого не признает, но теперь они начали изменять некоторые из своих требований. Мы не слышали, чтобы Путин говорил, например, о "деназификации" за последнюю неделю", - сказала Геттемюллер.

Перспектива любого мирного соглашения зависит от понимания Путиным того, что он откусил больше, чем может прожевать, и сейчас это действительно большое "если". Некоторые утверждают, что он даже применит низкосортное ядерное оружие, прежде чем рискнет потерпеть поражение на Украине.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст настроен скептически, отметив, что, хотя Лавров предложил возможность, Путин этого не сделал. Но он не исключает сделки, особенно если русские будут доведены до предела на поле боя, и если Запад сохранит решимость в отношении санкций и повысит ставку на военную технику для Украины.

"Все сводится к тому, что Путин все еще думает, что это вторжение, которое он может каким-то образом победить на поле боя. Если он когда-нибудь сможет достичь точки, когда он поймет, что это невозможно, тогда, возможно, они начнут серьезно вести переговоры", - сказал Хербст.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда мог бы быть подписан многосторонний договор с РФ о мире и гарантиях безопасности.

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