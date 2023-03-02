Кошачий эталон: 5 самых популярных пород в 2023 году

Мы составили список из пяти самых популярных пород кошек в 2023 году.

Сиамская кошка / pixabay.com

С каждым годом все больше людей выбирают кошек в качестве домашних питомцев, а выбор породы может стать сложной задачей. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы составили список из пяти самых популярных пород кошек в 2023 году.

Сфинкс

Несмотря на свою экзотическую внешность, сфинксы, безусловно, занимают первое место в списке популярных пород кошек. Эти кошки не имеют шерсти, что делает их идеальными для людей с аллергией на котов. Они также очень лояльны к своим владельцам и любят проводить время с ними.

Котенок сфинкса / pixabay.com

Британская короткошерстная

Британская короткошерстная кошка – это крепкое, мощное и компактное животное с забавной мордочкой. Они обладают тихим, спокойным нравом, что делает их идеальными для семей с детьми и другими домашними животными.

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Британская короткошерстная / pixabay.com

Мейн-кун

Мейн-кун – это одна из самых больших пород кошек. Они очень умны и легко обучаются, а также очень ласковы и лояльны к своим владельцам.

Мэйн-кун / pixabay.com

Сиамская

Сиамские кошки – это изящные и грациозные животные, которые обладают уникальным окрасом и голосом. Они любят общаться и требуют много внимания от своих владельцев.

Сиамская / pixabay.com

Рэгдолл

Рэгдоллы – это крупные и красивые кошки с мягкой шерстью и тихим характером. Они очень доверчивы и любят проводить время с людьми.

Рэгдолл / pexels.com

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