Коронавирус или туберкулез: по каким симптомам отличить болезни

Чтобы исключить туберкулез, нужно не затягивать с обращениям за медицинской помощью. Врачи проведут дополнительные скрининги и обследования.
В нашей стране может в два раза увеличится смертность от туберкулеза. Одной из причин такой ситуации является схожесть симптомов этой болезни с коронавирусом, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
По словам экспертов, пациенты, которые обращаются к врачу, должны внимательно прислушаться к своему состоянию здоровья.
Некоторые симптомы туберкулеза и COVID-19 очень похожи:
- повышенная температура тела;
- длительный кашель;
- слабость.
Чтобы исключить туберкулез, нужно не затягивать с обращениям за медицинской помощью. Врачи проведут дополнительные скрининги и обследования.
"Туберкулез - излечимое заболевание. Главное - регулярно принимать назначенные врачом препараты", - подчеркнули эксперты.
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Ранее сообщалось, что Украине расширилась красная зона карантина, введенная из-за распространения эпидемии коронавируса.
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины по состоянию на 8 ноября. В Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 799 (превышение в 10,65 раза).
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