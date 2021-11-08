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Коронавирус или туберкулез: по каким симптомам отличить болезни

8 ноября 2021, 16:39

Чтобы исключить туберкулез, нужно не затягивать с обращениям за медицинской помощью. Врачи проведут дополнительные скрининги и обследования.

коронавирус маска covid-19
Как отличить туберкулез от коронавируса / Getty

В нашей стране может в два раза увеличится смертность от туберкулеза. Одной из причин такой ситуации является схожесть симптомов этой болезни с коронавирусом, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

По словам экспертов, пациенты, которые обращаются к врачу, должны внимательно прислушаться к своему состоянию здоровья.

Некоторые симптомы туберкулеза и COVID-19 очень похожи:

  • повышенная температура тела;
  • длительный кашель;
  • слабость.

Чтобы исключить туберкулез, нужно не затягивать с обращениям за медицинской помощью. Врачи проведут дополнительные скрининги и обследования.

"Туберкулез - излечимое заболевание. Главное - регулярно принимать назначенные врачом препараты", - подчеркнули эксперты.

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Ранее сообщалось, что Украине расширилась красная зона карантина, введенная из-за распространения эпидемии коронавируса.

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины по состоянию на 8 ноября. В Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 799 (превышение в 10,65 раза).

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Минздрав коронавирус туберкулез новости Украины
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