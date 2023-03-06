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Кормление кошки со стола может закончится плачевно: что можно и нельзя давать животному

6 марта 2023, 10:37
Если вы хотите давать своей кошке еду со своего стола, то не забудьте об осторожности.
Кошка еда
Кошка еда / pixabay.com

Многие кошачьи любители соблазняются давать своим питомцам остатки своей еды со стола. Однако, не все продукты подходят для кошек и могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ветеринары предупреждают, что некоторые продукты следует исключить из рациона кошки категорически.

Чем нельзя кормить кошек?

Категорически нельзя давать кошкам шоколад, сырую рыбу, сыр, лук, чеснок, молоко и молочные продукты, а также сладости и жирную пищу. Эти продукты могут вызвать отравление, аллергические реакции и даже привести к проблемам с пищеварением.

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Чем можно кормить кошек?

Однако, есть и продукты, которые можно давать кошкам из человеческой еды. К ним относятся вареное мясо, рыба (но не сырая!), овощи (например, отварные морковь и брокколи), фрукты (например, яблоки и бананы). Все эти продукты могут быть полезными и дополнить рацион вашей кошки.

Почему кошкам нельзя рыбу?

Когда речь идет о рыбе, то ее можно давать кошкам, но не часто и в малых количествах. Слишком частое употребление рыбы может привести к дефициту витамина В1, который в свою очередь может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у животного.

Если вы хотите давать своей кошке еду со своего стола, то не забудьте об осторожности. Проверьте, что продукты безопасны для кошек и не перекормите своего питомца. Лучше всего довериться рекомендациям ветеринара и кормить кошку специальным кормом, который обеспечит ей все необходимые питательные вещества.

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Автор: Сергей Кущ
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