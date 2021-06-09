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"Копов вызвала дочь, еще не зная, что папа мертв": за что на Житомирщине расстреляли семью

9 июня 2021, 13:19

Отец семейства скончался на месте, а вот жену в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

За что на Житомирщине расстреляли семью
За что на Житомирщине расстреляли семью / Realist.online

В Житомирской области задержали мужчину, который накануне изрешетил пулями супружескую пару. Вместе с родителями в доме на тот момент находилась и их 12-летняя дочь.

Ребенок не пострадал только чудом: на момент, когда мужчина палил по дому из автомата Калашникова, девочка спала в другой комнате, отмечается в сюжете ТСН.

"Она не спала, говорит: я два раза услышала выстрелы. Так она бедная и не знала, что у нее уже нет отца", – рассказали родственники погибших.

Именно ребенок вызвал полицию и скорую. К моменту, когда медики и полицейские прибыли, преступник сбежал.

Отец семейства скончался на месте, а вот жену в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

Читайте такжеУтопил в яме, когда не встало: суд отказался сажать убийцу 11-летней Даши Лукьяненко пожизненно"С множественными проникающими огнестрельными ранениями брюшной полости, с травматическим переломом тазовой кости. Органы таза и брюшной полости раздроблены, были разорванные. Трудно определить количество ранений", – сообщил заместитель главного врача Коростышевскую больницы Елена Гайсюк.

О пострадавшей семье в селе рассказывают лишь хорошее: не пили, много работали, воспитывали двух дочерей (старшая живет отдельно, так как уже учится в вузе).

Мужу на момент гибели было 46 лет, раньше он работал лесником, а в последнее время – за границей. Матери 39 лет, она следила за хозяйством.

Причиной нападения соседи назвали долг: по их словам, мужчина ездил на заработки, чтобы накопить нужную сумму.

"Горе страшное. Тишина ночью, здесь нигде никого не видно, а тут такое случилось", – рассказала соседка семьи Валентина Осолинская.

Вечером во вторник стало известно, что стрелок задержан. Это 59-летний житель соседнего села.

"Преступление он совершил в связи с тем, что у погибшего был долг в 23 тысячи долларов США. Изъят мотоцикл, на котором он передвигался, автоматическое оружие, а также 2 гранаты РГД-5", – перечислил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Подозреваемому за умышленное убийство грозит до 15 лет тюрьмы. Меру пресечения ему выберут завтра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Героев Космоса произошла перестрелка с участием патрульных полицейских.

Копы остановил автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. В салоне авто находились три человека. У одного из пассажиров увидели рацию и кобуру. Мужчины вышли из автомобиля и начали убегать.

Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения.

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