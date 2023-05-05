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Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

Адриана Бубновская
5 мая 2023, 01:05
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Главной фишкой стрижки 2023 контурный боб является то, что она может творить чудеса с вашим лицом.
Контурный боб 2023
Контурный боб 2023 / коллаж: Главред, фото: instagram/mish_hair.makeup, hairdosbyveera

Мир покоряет новая модная стрижка на короткие волосы контурный боб. Это замечательная прическа, которая идеально подходит всем женщинам. Вполне вероятно, что в сезоне лето 2023 этот вариант боба станет изюминкой вашего нового образа!

Контурный боб – это женская стрижка 2023, в основе которой каре и боб. Проще говоря, в тренде снова боб-каре – чудесная прическа, которая вмиг подчеркивает контур лица. Даже если вы не сделаете макияж, то контурный боб вытянет ваш образ и позволит вам в любой ситуации выглядеть стильно и неповторимо.

Стрижка контурный боб 2023 чрезвычайно легка в укладке, поэтому без преувеличения можно сказать, что у нее быстро появится тьма поклонниц, которые ценят свободу, непринужденность, и при этом хотят выглядеть эффектно.

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Главной фишкой стрижки 2023 контурный боб является то, что она может творить чудеса с вашим лицом, в том числе и визуально делать его стройнее. Линия среза идет на уровне челюсти, и это еще одна особенность прически. На выходе получается короткая и в то же время очень женственная стрижка, которая хорошо выделяет скулы.

Укладывать стрижку боб-каре можно по-разному, в частности, волосы можно носить за ушами с одной стороны или с двух сторон одновременно. Тут многое зависит также от формы лица. Для счастливых обладательниц лица правильной формы идеальным будет пробор по центру, в таком случае волосы можно носить за ушами. Все те, кто хочет скрыть какие-то моменты от окружающих, могут играть с волосами, выбрав самую удачную укладку.

Контурный боб
Контурный боб / фото: instagram/juquinane

Кроме того, можно подстричь волосы спереди немного длиннее, а сзади сделать их чуть короче – получится потрясающая прическа с эффектом омоложения, что обязательно оценят те, для кого эта опция имеет значение. В любом случае короткая стрижка боб-каре подходит женщинам любого возраста, при этом она не теряет свой стильный вид.

контурный боб
Контурный боб / фото: instagram/178_on_mane

А для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, выразить себя в конкретный момент времени или измениться до неузнаваемости, вы можете стилизовать этот боб как угодно. Эта удивительная стрижка шикарно выглядит с волнами, при этом волосы визуально кажутся объемными и пышными. Если вам больше по душе лаконичность, тогда просто выровняйте волосы. С макияжем или без, в любом случае вы будете выглядеть свежей, модной, красивой, современной и неотразимой.

Контурный боб
Контурный боб / фото: instagram/ninbndhair

Теперь вы знаете, какую стрижку можно сделать на лето и стать счастливой и довольной собой!

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