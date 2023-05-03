Контрнаступление может привести к увеличению жертв украинских военных - WP

В США сделали тревожное заявление по поводу ожидаемого контрнаступления украинских военных.

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ВСУ готовятся к контрнаступлению / Фото: ua.depositphotos.com

Согласно оценкам, которые обнародовал Белый дом, на этой неделе количество убитых и раненых российских оккупантов Украине резко возросло за последние месяцы. Так, с декабря около 20 тысяч россиян погибли в боях, еще 80 тысяч были ранены. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на информацию от собеседников в правительстве США.

Многие из этих жертв, как отмечают американские чиновники, произошли в Бахмуте. По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, почти половина из ликвидированных 20 тысяч военных оккупантов - боевики ЧВК "Вагнера", в том числе и зэки, которых Пригожин лично вербовал по тюрьмам.

В США считают, что такие ожесточенные боевые действия свидетельствуют о том, что кровавая бойня может стать еще более кровавой после начала контрнаступления Киева с целью отвоевания оккупированных территорий.

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Утечка разведданных в конце февраля показала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в боях погибло 42,5 тыс. военных россиян и до 17 тысяч украинцев.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, который внимательно следит за конфликтом, говорит, что российские войска понесли значительные потери во время зимнего наступления в Угледаре, Кременной, Марьинке и других местах.

"Когда вы атакуете, вы, как правило, теряете больше", - заметил Ли.

Также ученый предполагает, что украинское контрнаступление может столкнуться с похожими препятствиями и привести к увеличению количества жертв среди украинских военных.

Смотрите видео о том, как украинские военные держат Бахмут:

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что украинская армия планирует провести контрнаступление, в рамках которого намерен отбросить оккупационные войска России и вернуть Крым.

Украина сможет как минимум улучшить свои позиции на фронте для ударов по врагу в Крыму и на Донбассе, чтобы уничтожить военную логистику оккупантов.

Ближайшие месяцы боевых действий покажут, сможет ли Украина выполнить свои обещания и вернуть себе всю свою оккупированную территорию, но на контрнаступление ВСУ могут повлиять несколько факторов.

Действия ВСУ в Бахмуте надо воспринимать как контрнаступление. Украинские военные продолжают держать оборону Бахмута и не дают российским оккупантам захватить его.

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