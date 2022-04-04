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Контрацепция во время войны: врач назвал обычные и экстремальные способы

4 апреля 2022, 16:02

Способы контрацепции во время войны отличаются от "мирных" методов.

Тестнабеременность
Военное время ограничено в ресурсах и доступе к медицинским услугам / Pixabay

Во время войны, которую россия начала против Украины, доступ к противозачаточным средствам и услугам может быть ограничен. Именно поэтому важно понимать о важности последствий и нести ответственность как женщине, так и мужчине.

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Существует несколько способов контрацепции, из которых часть считается надежной, а остальные могут квалифицироваться как "игра в рулетку".

Прерванный половой акт

Этот метод контрацепции является наименее надежным. Его нельзя использовать не только в военное, а и в обычное время, если вы не планируете становиться родителями. Этот метод не рекомендуется.

Календарный и симптотермальный метод

По информации в группе "Доказові батьки" в Facebook, этот метод использовать не стоит, если у вас нет большого опыта его применения. Кроме того, во время таких стрессовых ситуаций, как война, организм может делать странные вещи, с циклом в том числе. Этот метод не рекомендуется.

Презервативы

Этот метод подходит для всех. Они дают неплохую защиту. Они являются выбором при наименьших сомнениях в партнере. "Женщины, ваша задача позаботиться об этом. Даже если ваш мужчина всегда ранее занимался этим вопросом, а сейчас он забегает домой раз в неделю, дойдите до аптеки и сделайте запас", - говорит врач-гинеколог Анна Чепижная.

Гормональные методы контрацепции

Гормональные методы контрацепции считаются наиболее надежным методом. Если вы давно раздумывали об этом, возможно сейчас самое время начать. Среди таких контрацептивов: КОК, чистые прогестины (минипили) и гормональная спираль. Этот метод, однако, требует консультации врача. Осмотр и анализы - не обязательны перед началом использования данного метода.

"Сбор анамнеза и консультация обязательны. Например, если женщина много и давно курит, гормональная контрацепция может вызывать тромбоз и плохие последствия", - говорит врач.

Местные методы контрацепции

Это средства, химические, которые вводятся во влагалище перед половым актом. Они могут быть в виде крема, свечей, таблеток. Тем не менее, метод вызывает дискуссию в медицинском сообществе. Важно помнить, что химический состав может не подойти и вызывать раздражение.

Спираль обычную, не гормональную, ставить не стоит, если вы ее не использовали ранее из-за ряда нюансов. "Например, менструальное кровотечение может длиться дольше, что сейчас совсем не вовремя", - говорит врач-гинеколог.

Посткоитальная контрацепция

Это важный раздел, который нужно обсудить сейчас. "Во-первых, может быть все, что угодно. Во-вторых, как бы не хотелось, но эту тему обойти не получится. К сожалению, множество женщин могут быть подвержены сексуальному насилию. Это страшный вопрос. Но женщина должна помнить, что на протяжении 72 часов после контакта есть время для принятия мер. Кроме того, женщина должна помнить, что актом насилия, а по сути изнасилования, являются любые действия, которые были осуществлены без ее согласия", - говорит Анна Чепижная.

По ее словам, эти препараты для исключительных случаев и не могут быть использованы часто. Есть риски и опасности и огромное количество побочных эффектов.

По возможности, важно проконсультироваться с врачом. Таких препаратов существует два в аптечных сетях. Действуюшее вещество - левоноргестрел в обоих препаратах, совместим с гв. "Кроме этих препаратов, может быть использован любой КОК, только нужно посчитать дозу энилестрадиола, которая должна быть 0,1 мг. Это от 3 до 5 таблеток одномоментно, в зависимости от препарата. Через 12 часов нужно повторить прием. Не совместимо с ГВ", - отмечает врач.

viber
война в Украине здоровье гинеколог
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