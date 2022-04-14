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Конфликты, трудный выбор или убытки: кому из знаков стоит приготовиться к непростым временам в мае

14 апреля 2022, 18:41

Четыре знака зодиака могут подстерегать трудности.

Гороскоп май 2022
Гороскоп на май 2022 / depositphotos.com/

В последнем месяце весны четыре знака зодиака могут столкнуться с трудностями. Они могут затронуть все жизненные сферы. А все из-за непростого соединения Юпитера и Нептуна в созвездии Рыб.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков зодиака повезет встретить человека всей своей жизни или получить долгожданное предложение, а кто сможет укрепить свое финансовое положение.

Астрологи назвали четыре представителя зодиакального круга, кому придется несладко в мае и июне. Для них это будет временем трудностей.

Рак

Тонко чувствующие этот мир Раки постоянно взывают к подсказкам интуиции. Однако в мае внутренний голос может подводить представителей водной стихии. Повышается риск стать жертвой обмана и манипуляций. В профессиональной деятельности также следует быть начеку во время транзита Меркурия в Тельце. Малейшая ошибка может обернуться проблемами, и дело может дойти до увольнения. Напряженный месяц может побудить Раков вернуться к своим плохим привычкам и это может стать причиной разногласий с родственниками.

Лев

В мае Львам стоит быть внимательными. Заманчивые предложения по работе могут оказаться настоящим бедствием. Это не самое лучшее время задумываться о смене работы и новых масштабных проектах. Также стоит проявить бдительность и в личных отношениях. Новые знакомые могут оказаться людьми с плохими намерениями и воспользоваться вашей добротой в своих интересах. Спорные вопросы с руководством могут обернуться проблемами в профессиональной деятельности, их необходимо решить как можно быстрее. Стоит проявить осторожность с деньгами, рискуете понести убытки или потери.

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Скорпион

Май может принести Скорпионам конфликты и проблемы в финансовой сфере. Не исключено, чтобы свести концы с концами, нужно будет одалживать деньги или брать кредиты. В общении с окружающими стоит проявлять деликатность и не провоцировать ссор. Наговорить лишнего можно лишиться работы или сильно поссориться с родственниками. Решение важных вопросов лучше отложить на средину лета. Май и июнь – не самое лучшее время для перемен.

Стрелец

Импульсивность Стрельцов в этом периоде достигнет своего максимума. Это может спровоцировать постоянные ссоры с партнером. Представители огненного знака могут испытывать чувство глубокого разочарования и неудовлетворенности. Не исключено, что жизнь поставит их перед трудным выбором – и придется все начинать сначала. Важно принять правильное решение, которое определит дальнейшее будущее.

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