Конец спорам: как на самом деле правильно вешать туалетную бумагу

О том, как правильно должен висеть блок туалетной бумаги - много спорят. Главред расскажет окончательный ответ о том, как это должно быть.

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Куда правильно вешать туалетную бумагу / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Возможно, вам никогда не приходилось слышать об этом споры и вы не считали это проблемой, но люди постоянно обсуждают, в какую сторону должен быть направлен конец вашего рулона туалетной бумаги.

Есть два способа сделать это: оставить его над рулоном или под рулоном (лицом к стене). Мы расскажем, куда правильно вешать туалетную бумагу.

На сайте Тips and Tricks раскрыли правду о том, как это должно быть.

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Как должна висеть туалетная бумага концом рулона наружу или внутрь

Некоторые люди считают, что очень негигиенично, когда бумага была обращена к стене, в то время как другим не нравится, когда она висит лицом наперед.

Человек по имени Сет Уилер уже знал об этой проблеме в 1891 году. О его патенте узнали благодаря редактору The Next Web Оуэн Уильямсу.

Он показал, что есть только один "правильный" вариант. Правильный способ - оставить рулон так, как показано на рисунке.

The patent for toilet paper should settle the over vs under debate pic.twitter.com/arZl6l6ALn — Owen Williams ⚡ (@ow) March 17, 2015

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