Конец июля будет судьбоносным для Украины: астролог назвала 2 самых тяжелых дня

Конец июля будет судьбоносным для Украины/ pixabay.com, Генштаб ВСУ

Перелом в войне уже был, и теперь Украина с каждым днем становится сильнее и перетягивает преимущество на свою сторону. Нынешний этап войны закончится в конце текущей недели, но сразу же начнется новый период – еще более сложный.

Такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая, о чем она написала на своей странице в Instagram. Она предупредила об опасности усиления обстрелов со стороны оккупантов.

По словам Медвецкой, период с 18 по 24 июля будет предусматривать разрушение ради перерождения и трансформации – ведь именно в это время у Солнца и Меркурия будет конфликт с Плутоном, который отвечает за такое трансформационное разрушение.

"На военном направлении это означает новые испытания и для нас, но и для врага. Не устаю говорить – перевес уже на нашей стороне. Перелом произошел, и теперь Украина становится сильнее. Хотя это еще один повод, по которому злится Россия и почему усиливает обстрелы. Замкнутый круг. Но это пока, скоро разорвем его", – отмечает астролог.

Также она подчеркнула, что после окончания в конце недели одного этапа войны сразу начнется другой, который будет еще более напряженным и станет судьбоносным для Украины.

Астролог отметила, что этот сложный период несет опасности в повседневной жизни. Такие опасности будут связаны с транспортом (особенно осторожным нужно быть тем, кто ездит за рулем) и общим фоновым негативом.

"Тяжелые в эмоциональном плане дни этой недели это 20-21.07. Агрессивная токсичность будет прорываться наружу", – подытожила астролог.

Ранее астролог и экстрасенс Анна Ефремова прогнозировала, что война в Украине может затянуться, но самое главное – любым способом выстоять до конца года. В сентябре боевые действия снизят обороты, но война еще не закончится.

Также ранее астролог Ольга Медвецкая отмечала, что процесс распада страны-агрессора России начнется только после 2023 года. Именно тогда начнутся неизбежные процессы, которые приведут к глобальным изменениям. И эти процессы спровоцируют либо революционные движения в РФ, либо развал страны на отдельные части.

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