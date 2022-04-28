Конец черной полосы: кому из знаков повезет по-крупному в ближайшее время

Гороскоп на май 2022 - кому из знаков улыбнется удача / depositphotos.com/

Первые месяцы весны выдались непростым временем для многих представителей зодиакального круга. Однако для трех знаков ситуация в ближайшее время может кардинально измениться. Они смогут записать себя в любимчики фортуны.

О том, какие сюрпризы преподнесет знакам последний месяц весны, читайте в материале: Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым в ближайшие месяцы будет сопутствовать удача в любых жизненных сферах. Они могут достичь высоких результатов во всем, за что бы ни взялись.

Телец

Жизненная ситуация Тельцов начнет улучшаться уже в мае. Трудности отступят и до конца лета представители земного знака смогут по праву называть себя счастливчиками. Вам представится шанс решить давние проблемы и найти ответы на важные вопросы. Финансовое положение улучшится, появятся выгодные деловые предложения, которые помогут увеличить доходы. Для того, чтобы достичь максимальных успехов, необходимо распрощаться с прошлым. Воспоминания минувших дней могут тянуть вас назад и не мешать движению вперед, закрывая путь для новых свершений.

Близнецы

В жизни Близнецов пришло время сконцентрироваться на семейных ценностях. Наступает период, благоприятный для заключения брака или рождения ребенка. Проводите больше времени со своим любимым человеком. Отправляйтесь отдыхать вместе или займитесь необычным для вас делом. Будьте искренними и открытыми со своей второй половинкой, говорите по душам и обсуждайте возникающие проблемы, не давая им накапливаться. Это поможет отношениям выйти на новый уровень. Вы сможете достичь гармонии и взаимопонимания.

Лев

Львам, которые во всем привыкли быть первыми очень трудно оставаться в тени чужих успехов. Однако в ближайшем будущем вы сможете уютно устроиться на своем пьедестале, доказав окружающим, что вы достойны уважения. Вы сможете достичь больших профессиональных успехов. Не исключено, что вы сможете добиться повышения по службе, которое наилучшим образом отобразится на ваших доходах. Возможны выгодные деловые предложения, которые смогут повысить ваш авторитет.

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