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Кому запрещено пить зеленый чай

25 февраля 2023, 17:08
Зеленый чай может быть опасным для вашего здоровья. Наряду с преимуществами, у него есть несколько серьезных "но".
чай_напитки_еда_пища_зеленый чай
чай_напитки_еда_пища_зеленый чай / 1zoom.ru

Зеленый чай - один из старейших травяных чаев, известных человеку. Он приобрел быструю известность в Индии после выявления его предполагаемой пользы для здоровья, а также в качестве эффективного инструмента для похудения.

Некоторые теории потенциальной пользы для здоровья имеют много исследований, поддерживающих их, а некоторые нет. Из -за положительного внимания, некоторые побочные эффекты зеленого чая часто упускаются из виду. Но важно понимать, что зеленый чай также имеет некоторые ограничения для здоровья, которые могут прямо отвечать на вопрос: кому нельзя пить зеленый чай.

Танины, присутствующие в зеленом чае, увеличивают желудочную кислоту, которая может вызвать боль в желудке, тошнотворное ощущение или вызвать запор. Таким образом, зеленый чай не потребляется натощак.

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Зеленый чай в основном безопасен для взрослых при употреблении в умеренных количествах. Тем не менее, выпивая слишком много зеленого чая, более 3 чашек в день считается небезопасным. Побочные эффекты зеленого чая связаны с присутствующим в нем кофеина, который может включать некоторые или все эти симптомы.

Побочные эффекты зеленого чая

  • От легкой до серьезных головных болей
  • Нервозность
  • Проблемы со сном
  • Рвота
  • Диарея
  • Раздражительность
  • Аритмия
  • Тремор
  • Изжога
  • Головокружение
  • Звон в ушах
  • Судороги
  • Путаница

Танины, присутствующие в зеленом чае, увеличивают кислотность желудка, что может вызвать боль в животе, чувство тошноты или вызвать запор. Таким образом, зеленый чай нельзя употреблять на голодный желудок. Лучше всего пить зеленый чай после еды или между приемами пищи. Людям с язвенной болезнью или кислотным рефлюксом не следует чрезмерно употреблять зеленый чай.

Так, исследование 1984 года пришло к выводу, что чай является мощным стимулятором желудочной кислоты, которую можно уменьшить, добавив молоко и сахар.

2. Дефицит железа

Зеленый чай снижает усвоение железа из пищи. Употребление очень высоких доз может привести к летальному исходу. Смертельная доза кофеина в зеленом чае оценивается в 10-14 граммов (150-200 мг на килограмм).

Исследование 2001 года сообщает, что экстракт зеленого чая снижает усвоение негемового железа на 25%. Негемовое железо является основным типом железа в яйцах, молочных продуктах и растительных продуктах, таких как бобы, поэтому употребление зеленого чая с этими продуктами может привести к снижению усвоения железа.

3. Кофеин

Как и все чаи, зеленый чай содержит кофеин. Как зеленый чай влияет на сердце? Чрезмерное потребление кофеина может привести к нервозности, беспокойству, нарушению сердечного ритма и дрожи. Некоторые люди имеют естественную низкую толерантность к кофеину, и они будут страдать от этих симптомов даже при употреблении небольшого количества кофеина. Высокое потребление кофеина также может препятствовать усвоению кальция, влияя на здоровье костей и повышая риск развития остеопороза. Чтобы предотвратить проблемы, связанные с кофеином, ограничьте потребление зеленого чая до 5 или менее чашек в день.

4. Беременность и кормление грудью

Кому запрещено пить зеленый чай? Зеленый чай содержит кофеин, катехины и дубильные кислоты. Все три вещества связаны с риском беременности. Если вы беременны или кормите грудью, зеленый чай в небольших количествах, около 2 чашек в день, безопасен. Это количество зеленого чая обеспечивает около 200 мг кофеина. Однако употребление более 2 чашек зеленого чая в день небезопасно и связано с повышенным риском выкидыша и другими негативными последствиями. Кроме того, кофеин попадает в грудное молоко и может повлиять на грудного ребенка. Кроме того, употребление большого количества алкоголя может вызвать врожденный дефект нервной трубки у младенцев.

5. Анемия

Катехины зеленого чая могут вызывать снижение всасывания железа из пищи. Если у вас железодефицитная анемия, Национальный институт рака рекомендует пить чай между приемами пищи. Если вы любите пить зеленый чай во время еды, исследования показывают, что вы должны есть продукты, которые улучшают усвоение железа. Продукты с высоким содержанием железа включают мясо, такое как красное мясо, и продукты с высоким содержанием витамина С, такие как лимоны.

6. Тревожные расстройства

Говорят, что кофеин в зеленом чае может усугубить тревогу.

7. Нарушения свертываемости крови

Кофеин в зеленом чае может увеличить риск кровотечения.

8. Сердечные заболевания

Кофеин в зеленом чае может вызвать нерегулярное сердцебиение.

9. Диабет

Кофеин в зеленом чае может повлиять на контроль уровня сахара в крови. Если вы пьете зеленый чай и страдаете диабетом, внимательно следите за уровнем сахара в крови.

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