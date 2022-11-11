Кому повезет в 2023 году: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы карманы лопнули от денег

Каким знакам зодиака ждать победы в новом году и как привлечь деньги.
Новый год 2023 с нетерпением ждут все. Ведь это время чудес, хорошего настроения и подарков. Чтобы правильно встретить год Кролика и стать богаче, нужно правильно проводить уходящий год.
Эксперты отмечают, что до Нового года 2023 категорически нельзя брать деньги в долг и одалживать свои сбережения.
Если у вас остались долги, их нужно срочно погасить. Это поможет привлечь финансовый достаток в новом году.
Чтобы в Новый год 2023 привлечь деньги, нужно за месяц до праздника рассчитаться с долгами.
Как правильно привлечь деньги в Новый год
Отпустите весь негатив, злобу, неприятности. В новый год нужно вступать с чистыми мыслями, открытым сердцем и позитивом.
Чтобы карманы весь год были наполнены деньгами, нужно:
- Убрать перед Новым годом 2023 весь дом.
- Обязательно вымыть в доме все полы.
- Отпустить все обиды и пожелать себе добра.
- Представить, что вы имеете большой достаток.
Такие ритуалы помогут привлечь положительную энергию в ваш дом.
Каким знакам зодиака повезет в год Черного Кролика
Как говорят астрологи, всего 3 знака зодиака ждет невероятный успех, деньги и удача весь год. Это касается: Близнецов. Рака и Рыбы.
Астрологи отмечают, что Близнецам нельзя лениться. В начале 2023 года этот знак зодиака ждет крупный и большой подарок. Не стоит в год Кролика менять работу и род деятельности.
В год Кролика 2023 Ракам улыбнется удача, и деньги будут прилипать магнитом.
У Рыб весь год не будет конфликтов, если они научаться держать себя в руках. Чтобы деньги и успех кружили весь год, нужно стараться правильно распоряжаться финансами.
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