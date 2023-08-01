Кому отменили выплаты ВПЛ: что случилось с деньгами для переселенцев

"Выплаты переселенцам: когда будут" ‒ в свете последних изменений, которые вносит в эту сферу Кабмин, вопрос стал очень актуальным.

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Переленцы, деньги / коллаж Главред, фото УНИАН

Когда прекращаются выплаты ВПО - в середине июля Кабинет министров изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Было внесено несколько очень существенных поправок, которые должны были вступить в силу с 1 августа. Но чиновники буквально в последний момент 31 июля 2023 года решили в постановлении №789 перенести эту дату ‒ на 1 ноября 2023 года.

Выплаты ВПО август 2023

Согласно внесенным чиновниками Кабмина изменениям, за оформлением материальной помощи на проживание теперь может обращаться лишь один представитель всей семьи, а не каждый член семьи по отдельности.

С 1 августа пособие на проживание ВПЛ должно было назначаться на срок в полгода ‒ с возможностью продлевать еще на полгода для социально уязвимых семей.

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Но, нужно сразу сказать, что не имеют право на материальную помощь те переселенцы, которые находятся за границей более 30 дней либо уже вернулись на место постоянного проживания.

Сколько сейчас денег дают переселенцам

Размер помощи временно перемещенным лицам:

Для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;

Для всех остальных – 2 тысячи гривен.

Кому отменили выплаты ВПО

С 1 сентября 2023 года право на выплаты теряют те, кто после вступления в силу постановления Кабмина №332:

Купили транспорт, со дня выпуска которого прошлого менее пяти лет (кроме автомобилей, которые были куплены волонтерами и переданы в распоряжение ВСУ);

Приобрели объект недвижимости на сумму свыше 100 тысяч грн (кроме жилья, купленного за деньги из государственного или местного бюджета);

Держат в банках деньги общей суммой более 100 тыс. грн;

Приобрели официально иностранную валюту (кроме валюты, полученной от волонтеров либо которая была куплена для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы общей суммой более 100 тыс. грн.;

Владеют жильем, которое расположено на территориях, на которых не ведутся боевые действия и не временно оккупированы (причем если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи).

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