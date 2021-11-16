Кому опасно постоянно есть яблоки - комментарий диетолога/ ua.depositphotos.com

Кому желательно исключить яблоки из рациона во избежание проблем со здоровьем. Об этом врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала в комментарии РИА Новости.

По ее словам, яблоки нельзя есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите, а также язве желудка или кишечника.

"Яблоко натощак, как и любые кислые продукты, может вызвать вздутие живота, раздражение слизистых и обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки", — говорит Кораблева.

Диетолог добавила, что можно есть запеченные яблоки. В процессе термообработки содержащиеся в них лимонные и яблочные кислоты разрушаются, зато сохраняется пектин, который благотворно влияет на работу кишечника.

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Напомним, ранее кандидат медицинских наук и известный диетолог Римма Мойсенко заявила о том, что для того, чтобы не перегружать пищеварение, говорит Мойсенко, яблоки лучше есть в первой половине дня − в крайнем случае не позднее полдника.

Дневная норма в конце лета – начале осени, когда в продажу поступают яблоки нового урожая, – до 300 граммов.

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