Кому нельзя кушать красное мясо: врач рассказал, что будет с организмом

Кому нельзя кушать красное мясо / pixabay

Все мы любим вкусно покушать и не всегда это правильная еда. Всем известно, что чипсы, сухарики, слишком острая еда, жирная или жареная может навредить нашему организму.

Однако оказывается, что есть продукты, которые лучше не употреблять некоторым людям из-за болезней. Казалось бы обычное мясо нужно кушать, чтобы насытить себя необходимыми и полезными микроэлементами. Но есть категории людей, которым нельзя есть красное мясо, ведь могут усугубиться проблемы с организмом.

Главред разобрался, кому лучше забыть о существовании этого продукта.

Врач-диетолог Роксана Эхсани отметила, что красное мясо повышает риск развития высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления. Особенно в жареном мясе, если оно подгорело, находится большое количество канцерогенов.

Какое мясо относится к красному

В первую очередь принято считать красным мясо говядины, свинины, баранины и конины. Даже мясо кур, гусей, индеек, цесарок относят к таким. Белым считается лишь грудка, она еще является диетической.

Характерный цвет всем им придает миоглобин — особый белок, содержащийся в мышечных тканях.

Кому нельзя кушать красное мясо / ua.depositphotos.com

Кому нельзя есть красное мясо

Люди с высоким уровнем холестерина

Людям, которые страдают из-за высокого уровня холестерина лучше не злоупотреблять красным мясом, ведь оно будет еще сильнее повышать уровень холестерина. В таком случае лучше ограничить потребление такого мяса до 1-2 раз в месяц и лучше выбирать самый нежирный кусок.

Люди с альфа-гал синдромом

Это заболевание может появиться после укуса клещей. Из-за него у человека может развиться аллергия на красное мясо. Его употребление может спровоцировать крапивницу, тошноту, рвоту, диарею, изжогу, боль в желудке, а также сильное падение кровяного давления.

Кому нельзя кушать красное мясо / ua.depositphotos.com

Люди с заболеваниями сердца

Такие люди могут страдать из-за налета, который накопился в артериях. Все из-за жиров, которые употреблял этот человек. Красное мясо может еще сильнее усугубить ситуацию.

Люди с заболеваниями почек

Поедание этого мяса при плохой работе почек может серьезно навредить организму. Проблемы будут спровоцированы высоким содержанием белка в этом продукте.

Ранее Главред рассказывал о том, кому нельзя кушать бананы и к чему может привести их поедание.

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