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Кому нельзя есть пельмени - комментарий диетолога

21 января 2022, 03:58
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Пельмени вполне могут присутствовать в рационе только здорового человека, однако нужно обращать внимание на их состав, говорит диетолог Наталья Круглова.

Пельмени
Кому нельзя есть пельмени - комментарий диетолога / УНИАН

Пельмени ‒ довольно популярное, хотя и считающееся неподходящим для здорового питания блюдом, а некоторым людям их вообще употреблять не рекомендуется. Об этом в интервью Радио Sputnik заявила известный врач-диетолог Наталья Круглова.

В рационе здорового человека пельмени вполне могут присутствовать, однако нужно обращать внимание на их состав, считает она.

"В пельменях промышленного выпуска часто используется жирное мясо, чаще всего свинина, либо дополнительно добавляется жир в фарш. Это делается, чтобы улучшить вкусовые качества продукта, но так человек может получить избыток жиров. Поэтому лучше выбирать пельмени, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину. Плюс на предприятиях в пельмени часто добавляют много специй и соли, что повышает вкусовую привлекательность продукта, и есть риск того, что человек переест, съест больше пельменей, чем ему нужно", – отметила Круглова.

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Напомним, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, чем полезен японский чай из гречки и как его приготовить.

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