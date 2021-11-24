Кому нельзя есть морковку - комментарий диетолога

Кому нельзя есть морковку - комментарий диетоога / ua.depositphotos.com

При определенных видах заболеваний не стоит употреблять морковь. Об этом врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала в комментарии порталу РИА Новости.

По словам специалиста, морковь полезна для кожи, сердечно-сосудистой системы, удобен при похудении, однако противопоказан при болезнях печени.

"Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки", — заявила Кораблева.

Как говорит диетолог, морковь нужно выбирать очень тщательно.

"При выборе моркови нужно иметь в виду, что она не должна быть мягкой и бугристой, а также иметь пятен и трещин (это означает, что у нее испорчена середина). Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым", — посоветовала врач-диетолог.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявлял - морковь полезна не только для зрения.

В одной порции моркови (одна средняя морковь или ½ чашки нарезанной) содержится более 200% среднесуточного рекомендованного количества витамина А, поделился врач в Instagram.

Медик добавил, что этот корнеплод также обладает противовоспалительными свойствами.