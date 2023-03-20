Кому нельзя есть манную кашу: интересные сведения о легендарном блюде

Манная каша - это не только памятное многим з детства вареное месиво из крупы. Главред разобрался, чем такая каша полезна и кому нельзя есть манку.

Манная каша / коллаж фото ua.depositphotos.com

Манная каша – у миллионов и миллионов людей это блюдо ассоциируется исключительно с малоаппетитным варевом с комками, которым их потчевали в детском саду. Но все же имеет смысл, как нам кажется, взглянуть на такую кашу взрослым и взвешенным взглядом.

Чем полезна манная каша для взрослых

В манной крупе обычно заметно ниже содержание клетчатки, чем в остальных крупах. И хотя без ее волокон очень тяжело настроить нормальное пищеварение, все же при некоторых заболеваниях ЖКТ продукты, в которых много клетчатки, есть не рекомендуются. Поскольку они запускают громадный процесс газообразования, а также довольно часто раздражают желудочно-кишечный тракт. И тут на помощь приходит манка.

Она как бы обволакивает слизистые площади желудка и кишечника, не вызывают спазмов и качественно усваивается организмом. И это, говорят диетологи, заметное для тех людей, которые страдают проблемами с пищеварением. А если человек прошел через хирургические операции, то ему в восстановительном периоде, во время упадка сил порции манной каши помогут в несколько раз быстрее восстановиться.

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Далее – манку рекомендуют включать в питание тем людям, которые сражаются с анемией (если она возникает на фоне небольших показателей эритроцитов в крови). Дело в том, что такая каша содержит в себе тот объем железа, который необходим для максимального увеличения числа этих самых эритроцитов. Плюс манная каша улучшает кровообращение и дает возможность по-максимуму накопить вещества, которые нужны для качественной работы тела.

Ну и в конечном итоге, Манная каша — надежный источник нужных веществ и минералов (витаминов группы B, E, калий, магний, фосфор).

Кому нельзя есть манную кашу

Тем не менее, нельзя сказать, что манную кашу можно есть килограммами абсолютно всем, так сказать, слоям и группам населения. К примеру, сейчас считается, что ею нельзя пичкать каждый день тех детей, которую отличаются крепким здоровьем. А вот бытовал антагонистический стереотип − поэтому такой кашей воспитанников в детском саду кормили каждый день. Еще бы, ведь манная крупа очень дешева, а при ее постоянном употреблении дети быстро набирали вес (как в старом фильме - "Что ни день, то сто грамм. А то и – сто пятьдесят"). Дело в том, что у крупы этой высокий гликемический индекс (то есть после ее употребления в крови быстро подскакивает уровень сахара, а потом аналогичным образом быстро снижается). А сопутствующие колебания уровня инсулина, собственно, и приводят к тому, что откладывается множество жира в подкожной клетчатке. И вес, соответственно, быстро растет.

Далее − в такой крупе содержится большое количество фитина. Это вещество обычно сильно уменьшает потенциал усвоения кальция организмом. То есть, если регулярно и много есть манной каши, то могут случиться проблемы с костной системой − в том числе и с зубами. Плюс кальций очень нужен для того, чтобы нормально работали сердце и сосуды, а также для того, чтобы правильно передавались импульсы через нервы в мышцы.

Кроме того, в манной крупе не очень много грубых волокон. И это создает фон для того, чтобы развивались запоры у людей, у которых есть склонность к таким нарушениям.

Манная крупа вообще относится к крупам, в которых есть глютен. Вот поэтому-то и при непереносимости организмом такого белка манку такому человеку есть нельзя. Ну и, в противном случае, будут появляться диспепсические расстройства, а потом развиваются множественные нарушения всасывания.

Таким образом, вредна манная каша для взрослых, у которых диагностированы:

сахарный диабет и нарушенная толерантность к глюкозе;

ожирение;

глютеновая непереносимость;

склонность к запорам.

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