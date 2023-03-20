УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Кому нельзя есть манную кашу: интересные сведения о легендарном блюде

20 марта 2023, 14:21
Манная каша - это не только памятное многим з детства вареное месиво из крупы. Главред разобрался, чем такая каша полезна и кому нельзя есть манку.
Манная каша
Манная каша / коллаж фото ua.depositphotos.com

Манная каша – у миллионов и миллионов людей это блюдо ассоциируется исключительно с малоаппетитным варевом с комками, которым их потчевали в детском саду. Но все же имеет смысл, как нам кажется, взглянуть на такую кашу взрослым и взвешенным взглядом.

Чем полезна манная каша для взрослых

В манной крупе обычно заметно ниже содержание клетчатки, чем в остальных крупах. И хотя без ее волокон очень тяжело настроить нормальное пищеварение, все же при некоторых заболеваниях ЖКТ продукты, в которых много клетчатки, есть не рекомендуются. Поскольку они запускают громадный процесс газообразования, а также довольно часто раздражают желудочно-кишечный тракт. И тут на помощь приходит манка.

Она как бы обволакивает слизистые площади желудка и кишечника, не вызывают спазмов и качественно усваивается организмом. И это, говорят диетологи, заметное для тех людей, которые страдают проблемами с пищеварением. А если человек прошел через хирургические операции, то ему в восстановительном периоде, во время упадка сил порции манной каши помогут в несколько раз быстрее восстановиться.

видео дня

Далее – манку рекомендуют включать в питание тем людям, которые сражаются с анемией (если она возникает на фоне небольших показателей эритроцитов в крови). Дело в том, что такая каша содержит в себе тот объем железа, который необходим для максимального увеличения числа этих самых эритроцитов. Плюс манная каша улучшает кровообращение и дает возможность по-максимуму накопить вещества, которые нужны для качественной работы тела.

Ну и в конечном итоге, Манная каша — надежный источник нужных веществ и минералов (витаминов группы B, E, калий, магний, фосфор).

Манная каша

Кому нельзя есть манную кашу

Тем не менее, нельзя сказать, что манную кашу можно есть килограммами абсолютно всем, так сказать, слоям и группам населения. К примеру, сейчас считается, что ею нельзя пичкать каждый день тех детей, которую отличаются крепким здоровьем. А вот бытовал антагонистический стереотип − поэтому такой кашей воспитанников в детском саду кормили каждый день. Еще бы, ведь манная крупа очень дешева, а при ее постоянном употреблении дети быстро набирали вес (как в старом фильме - "Что ни день, то сто грамм. А то и – сто пятьдесят"). Дело в том, что у крупы этой высокий гликемический индекс (то есть после ее употребления в крови быстро подскакивает уровень сахара, а потом аналогичным образом быстро снижается). А сопутствующие колебания уровня инсулина, собственно, и приводят к тому, что откладывается множество жира в подкожной клетчатке. И вес, соответственно, быстро растет.

Далее − в такой крупе содержится большое количество фитина. Это вещество обычно сильно уменьшает потенциал усвоения кальция организмом. То есть, если регулярно и много есть манной каши, то могут случиться проблемы с костной системой − в том числе и с зубами. Плюс кальций очень нужен для того, чтобы нормально работали сердце и сосуды, а также для того, чтобы правильно передавались импульсы через нервы в мышцы.

Кроме того, в манной крупе не очень много грубых волокон. И это создает фон для того, чтобы развивались запоры у людей, у которых есть склонность к таким нарушениям.

Манная крупа вообще относится к крупам, в которых есть глютен. Вот поэтому-то и при непереносимости организмом такого белка манку такому человеку есть нельзя. Ну и, в противном случае, будут появляться диспепсические расстройства, а потом развиваются множественные нарушения всасывания.

Таким образом, вредна манная каша для взрослых, у которых диагностированы:

  • сахарный диабет и нарушенная толерантность к глюкозе;
  • ожирение;
  • глютеновая непереносимость;
  • склонность к запорам.

Вас также может заинтересовать такое:

манная каша интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:21

Кому нельзя есть манную кашу: интересные сведения о легендарном блюде

14:10

Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минутыВидео

14:05

"Часто звонил и звал": Камалия ошарашила подробностями отношений с ПутинымВидео

13:56

Коп-предатель устраивал пыточные: детали ликвидации коллаборанта на Херсонщине

13:41

Разбивающие сердце кадры: жена Брюса Уиллиса показала новое видео с актеромВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:37

7 дней в апреле, когда нельзя ничего садить: лунный посевной календарь на апрельВидео

13:02

Сталинград наоборот: Гиркин сравнил оккупантов с гитлеровцами и ожидает провал РФ в Бахмуте

12:50

Легендарная группа U2 посвятила Украине свою хитовую песнюВидео

12:44

Орхидея - одно слово "элегантность"! новости компании

Реклама
12:36

Нейтралитет в пользу Путина: эксперт спрогнозировал, чего ждать от визита Си Цзиньпина в РФВидео

12:31

"РФ влупит ракетами": астролог предупредила о 3 самых опасных днях в конце мартаВидео

12:20

Не может забыть Киркорова: Стоцкая развелась со своим мужемВидео

12:20

Гороскоп на завтра 21 марта 2023: Рыбам – нервотрепка, Тельцу – незапланированный ремонтВидео

12:08

Известный продюсер назвал Олю Полякову клоунессой, которая паразитирует на украинцахВидео

12:02

Операция "Преемник-2": место Кадырова может занять его сын - Яковенко

12:01

"Последние у него уже остались месяцы": экстрасенс спрогнозировал, сколько осталось жить ПутинуВидео

11:59

Вывод войск РФ или капитуляция Москвы: Данилов о формуле реализации "мирного плана" КНР

11:52

"На Бабкину похож": Киркоров показал, как выглядит пропавший с радаров ЛеонтьевВидео

11:43

В ВСУ назвали 2 основные задачи украинских войск на 2023 годВидео

11:32

К Путину прибыл первый гость после выдачи ордера на его арест: в РФ приехал Си ЦзиньпинВидео

Реклама
11:31

Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

10:58

"Путин – идиот, но с НАТО не будет воевать": полностью остановить войну могут войска Альянса – ЯковенкоВидео

10:57

Черный хлеб против белого: какой продукт может продлить вашу жизньВидео

10:51

На Черниговщине от взрыва снаряда погибли четверо бойцов ВСУ: в ГБР озвучили деталиВидео

10:44

Сразу после переговоров с Путиным: Си Цзиньпин хочет позвонить Зеленскому — FT

10:39

Популярная украинская блогерша объявила о беременностиВидео

10:21

Гороскоп Таро на апрель 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - важная новость, Рыбам - борьбаВидео

10:12

Тандем Китай-Россия хочет силой менять границы государствмнение

09:59

В Днепре врачи невероятным способом спасают зрение пострадавшим от взрывов бойцам и мирным жителямВидео

09:46

Языковой скандал в Одессе: в пекарне нагрубили клиентке за просьбу разговаривать с ней на украинскомВидео

09:43

У Путина взбесились: грозят ракетным ударом по Гааге за выдачу ордера на его арест

09:17

Путина не было даже рядом, а в Крым и Мариуполь приехал двойник диктатора - росСМИ

09:01

Депутат Рады от "Слуги народа" стал участником ДТП с летальным результатомВидео

09:00

Перелом на фронте приведет к крушению режима Путина и мафиозной войне в России – ЯковенкоЭксклюзив

08:44

"Всегда была за РФ": стало известно, кто благодарил Путина за "победу во время его визита в МариупольВидео

08:29

Путин уже не может остановиться, нужно готовиться к марафонумнение

08:13

"Это неправда, это напоказ": в Сеть попали кадры с настоящей реакцией мариупольцев на приезд ПутинаВидео

07:40

У Украины будет только одна попытка пойти в большое контрнаступление – президент ЧехииВидео

07:31

Весеннее наступление РФ в Украине достигает кульминации, ВСУ могут перехватить инициативу - ISW

06:46

Си Цзиньпин озвучил мнение о войне в Украине ​и назвал цели визита в РФ

Реклама
06:22

Кадыров приболел и может уйтимнение

04:30

Ордер на арест – клеймо для Путина: Си Цзиньпин едет за капитуляцией РФ – журналист

03:20

Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецептуВидео

03:10

89-летняя звезда Playboy Джоан Коллинз показала поразительно стройные ножки в чулках

02:40

ВСУ готовят контрнаступление: эксперт назвал направления, где может начаться освобождение территорийВидео

02:02

"Джигурда, отдай ей свои сапоги": неуклюжая Волочкова опозорилась перед людьмиВидео

01:35

Военный эксперт объяснил, как модифицированные МиГ-29 от Запада помогут ВСУВидео

00:51

3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметыВидео

19 марта, воскресенье
23:45

"Даже не будет сопротивляться": Арестович рассказал, как Путин готовится к сдаче КрымаВидео

22:48

Варшава может вступить в войну с Россией: посол Польши назвал важное условиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять