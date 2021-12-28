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Кому нельзя есть красную икру и чем опасна для организма

28 декабря 2021, 22:38

Если употреблять по столовой ложке красной икры в течение длительного времени, то есть угроза возникновения солевой нагрузки.

икра
Красная икра / pixabay

Красная икра одна из самых полезных продуктов. В ней содержится большое количество необходимых для человека питательных веществ.

Красная икра обогащена витаминами A, C и D, а также большим количеством минералов и фолиевой кислотой.

Продукт богат и жирными кислотами омега-3, которые являются полезными для здоровья глаз и функции мозга, а также для общего самочувствия иммунной системы.

При этом, специалисты отмечают, что красную икру можно кушать не всем.

Красную икру опасно есть:

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  • аллергикам,
  • людям, страдающим сахарным диабетом второго типа,
  • людям с ожирением,
  • с болезнью почек.

Эксперты также отмечают: если употреблять по столовой ложке красной икры в течение длительного времени, то есть угроза возникновения солевой нагрузки, что особенно опасно для людей, страдающих от высокого давления.

Ранее Главред писал, как определить настоящую красную икру и не купить подделку. Эксперты советовали покупать икру в больших магазинах, чтобы в случае чего плохой товар можно было вернуть и написать жалобу.

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