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Кому нельзя есть халву и какая халва самая полезная

26 августа 2022, 11:01

Польза халвы неоценима. Она не только утоляет голод, но и нормализует пищеварение, успокаивает нервы, снижает риск инфаркта. Однако халву можно есть не всем.

Халва
Халва - популярный десерт, но кушать ее можно не всем / Фото pixabay.com

Халва относится к восточным сладостям и является для многих любимым лакомством к чаю. Так как халва очень сладкая, многие привыкли думать, что она состоит в основном из сахара, а потому не несет никакой пользы для организма. На самом деле это не так - польза халвы неоценима. В то же время халва имеет и противопоказания, и некоторым людям ни в коем случае не стоит кушать этот десерт.

Из чего делают халву

Видов халвы множество - тахинная халва (из семечек кунжута), подсолнечная (из семян подсолнечника), ореховая халва. Основой для последней служат разные виды орехов: арахис, миндаль, фисташки, грецкий орех, кешью.

Халва состоит из белковой массы (ее получают из семян или орехов), подсластителя (сахар, патока или мёд) и пенообразователя (корень колючелистника, солодковый корень, корень алтея или яичный белок).

Также в состав халвы могут входить различные вкусовые добавки: ванилин, какао, изюм.

В чем польза халвы

Халва является белковым десертом. Она богата рибофлавином, ниацином, кальцием, железом, магнием, фосфором, фолиевой кислотой. Также она содержит пищевые волокна и мальтозу.

По количеству содержания белков халва стоит на одной ступени с мясом. Однако при употреблении мяса в организме повышается уровень холестерина, а употребление халвы проходит без каких-либо последствий, так как в ее составе присутствуют только ненасыщенные жиры.

Единственный минус халвы - ее высокая калорийность. В 100 г продукта содержится около 550 килокалорий.

Кроме того, сомнения в пользе халвы может вызвать наличие сахара в составе. Если его заменить мёдом или кленовым сиропом, пользу халвы трудно будет недооценить.

Выраженная польза халвы для организма будет заметна при простуде, анемии, инсульте, истощении, упадке сил после тяжелой длительной болезни.

Полезные свойства халвы:

  • укрепляет иммунитет;
  • активирует циркуляцию крови;
  • расширяет сосуды головного мозга;
  • растворяет холестериновые бляшки;
  • предотвращает тромбообразование и развитие атеросклероза;
  • лечит сердечные заболевания;
  • понижает артериальное давление;
  • активирует кишечную перистальтику;
  • нормализует пищеварение;
  • успокаивает нервы;
  • повышает стрессоустойчивость;
  • избавляет от бессонницы;
  • останавливает выпадение волос;
  • укрепляет костные ткани, зубы и ногти;
  • снижает риск инфаркта, инсульта, онкологии легких и кишечника;
  • утоляет голод, наполняет организм энергией и жизненной силой.

Кому нельзя есть халву

Халву стоит исключить из своего рациона людям, которые больны диабетом, панкреатитом и холециститом.

Также не рекомендуется сочетать прием этого десерта с другими сладостями и хлебобулочными продуктами, потому как он сам по себе достаточно сытный и калорийный.

Противопоказана халва тем, кто пытается похудеть.

Не стоит выбирать халву с дополнительным сахаром, ведь его избыток вреден для зубов.

Кроме того, нельзя есть халву людям с аллергией на семена или орехи, из которых она сделана.

Сколько халвы можно есть в день

Халву нужно кушать в умеренных количествах. Диетологи говорят, что 30 граммов в день вполне достаточно.

Польза халвы для женщин

Подсолнечная халва - самый распространенный вариант этого десерта. Ее польза особенно ощутима для женского организма.

Семена подсолнечника богаты биотином, альфа-токоферолом (витамином Е), бета-ситостеролом, которые необходимы для здоровья женщины. Пользу халвы можно сравнить с пользой авокадо.

Какая халва самая полезная

Тахинная халва очень вкусная и полезная. Она содержит витамины А, В1, В2, Е, железо, кальций.

Тахинную халву не стоит есть при аллергии на кунжут или если вы болеете дивертикулитом, при котором кунжут также противопоказан. Также этот вид халвы содержит много калорий (510 ккал на 100 г).

Подсолнечная халва содержит 550 ккал, 30 г жиров, 51 г углеводов и 12 г белков на 100 г продукта. Она содержит многие витамины и минералы, необходимые для нормальной работы организма, в том числе селен, магний, медь и витамин Е.

Такую халву нельзя есть в больших количествах из-за большого количества фосфора. Хотя он считается полезным, но его избыток вреден для тканей печени.

Арахисовая халва содержит 510 ккал, 12 г белков, 30 г жиров и 48 г улеводов в 100 г. В ней много витаминов и минералов, в том числе и мощный антиоксидант ресвератрол. В целом, по количеству антиоксидантов арахис можно сравнить с клубникой и черникой.

Арахисовая халва не так полезна, как арахис в чистом виде, но всё же сохраняет большую часть его полезных свойств.

Минус арахиса в том, что он содержит оксалаты. При их избытке в жидкостях организма они начинают застаиваться, что может причинить вред. Поэтому арахис и продукты из него противопоказаны людям с болезнями почек или желчного пузыря.

Фисташковая халва
Фисташковая халва может снизить уровень вредного холестерина / Фото pixabay.com

Фисташковая халва - самая редкая и дорогая. 100 г продукта содержат 497 ккал, 12 г белков, 55 г углеводов и 26 г жиров.

Такая халва полезна тем, что содержит витамины Е и В6, диетическую клетчатку, медь, марганец и фосфор. Жиры, содержащиеся в ней, полезны и могут снизить уровень вредного холестерина.

Миндальная халва считается диетической. В ней меньше жиров и больше белков, чем в других видах этого десерта. Как и сам миндаль, такая халва содержит кальций, магний, марганец, фосфор, витамины В1, В2, В3, С и Е.

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