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Кому не рекомендуется есть сало: может "привести" на больничную койку

16 января 2023, 19:51
Пользу сала для организма трудно оспорить, ведь оно содержит много полезных веществ. В то же время свиное сало имеет противопоказания, и их стоит учитывать.
Сало
Сало можно есть не всем/ ua.depositphotos.com

Сало является одним из самых популярных продуктов в Украине, его широко употребляют в пищу и в других государствах. Польза сала для суставов, кожи и в целом для организма трудно отрицать, ведь этот продукт содержит ценные вещества в своем составе.

Если регулярно в умеренных количествах употреблять этот продукт, можно насытить организм необходимыми полезными веществами.

Чем полезно сало

Например, оно является источником витамина D, которого в наше время не хватает большинству людей. В основном такой витамин мы получаем под действием солнечного света, поэтому зимой, когда все реже выходят на улицу и меньше там находятся, нехватка этого витамина еще больше обостряется.

Также сало содержит холин – еще одно важное вещество, которое способно снизить риск сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера и помогает выводить из печени холестерин низкой плотности.

Кроме этого, в сале сочетаются три типа жиров – мононенасыщенные, насыщенные и полиненасыщенные. Жиры в умеренных количествах нужны организму для его правильного функционирования. Они помогают усваиваться витаминам и дарят нам энергию. Если их употреблять вместе с углеводами, то можно обезопасить себя от падения уровня сахара в будущем.

Польза сала для женщин

Сало полезно для женщин первоочередно из-за тонизирующего действия на организм. В его составе есть очень полезное для женского организма вещество, которое труднее получить из других источников – арахидоновая кислота.

Такая кислота хорошо влияет на кожу, омолаживая ее и разглаживая морщины. Благодаря воздействию на гормональную систему это вещество может сделать кожу женщины эластичной и упругой.

Кроме этого, сало еще и способно выводить из организма токсины и радионуклиды, улучшать умственную деятельность и укреплять иммунитет.

Если же кто-то боится употреблять сало из-за риска того, что оно "отложится на боках" и испортит фигуру, то стоит избавляться от таких страхов. Этот продукт может навредить фигуре, если употреблять его неконтролируемо. А употребление в умеренных количествах принесет лишь пользу.

Польза сала для мужчин

Предыдущие пункты так же являются ответом на вопрос, имеет ли сало пользу для мужчин. Кроме вышеупомянутых фактов, этот продукт также имеет в своем составе селен в легкоусвояемой форме. Это вещество улучшает мужскую потенцию и в целом хорошо влияет на мужскую репродуктивную функцию.

Кроме этого, сало заряжает энергией и помогает восстановить силы. Поэтому продукт важен в рационе мужчин (и женщин также), которые занимаются тяжелым физическим трудом.

Кому не рекомендуется есть сало

Однако не стоит сразу в приподнятом настроении бежать покупать этот продукт, забывая узнать ответ на вопрос, имеет ли свиное сало противопоказания. А оно таки вредно для многих людей, несмотря на все свои положительные стороны.

Итак, кому сало вредное:

  • Людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой;
  • Людям с серьезными хроническими заболеваниями – в таком случае нужно посоветоваться со своим семейным врачом, можно ли вам употреблять сало и в каких количествах;
  • Людям с ожирением или склонностью к нему.

Нужно помнить, что норма жира в день для человека содержится в 100 г сала. Если же его употреблять вместе с другими жирными продуктами, то есть риск возникновения ожирения и других проблем со здоровьем. Поэтому если вы сегодня съели около 100 г сала, лучше уже не употреблять других продуктов и блюд, которые содержат жир.

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