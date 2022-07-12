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Кому категорически нельзя есть вишню и чем она вредна

12 июля 2022, 15:40

Вишня содержит множество полезных веществ. Но некоторым людям ее кушать не стоит, так как это может негативно сказаться на здоровье.

Кому нельзя есть вишню
Кому нельзя есть вишню / Фото pixabay.com

Вишня - чрезвычайно вкусная ягода, которая заработала себе "поклонников" благодаря насыщенному и красивому цвету, яркому аромату и приятной кислинке. Кроме того, она очень полезна для организма, но употреблять ее можно далеко не всем.

Чем полезна вишня для здоровья

Вишня славится тем, что в ней представлен широкий спектр витаминов и минералов. В частности, ягода содержит калий, кальций, железо, магний, кремний, фосфор. Кроме того, в ней содержатся пектины и клетчатка ( 5-8% от дневной нормы в 100 г ягод).

Особенно много в вишне витаминов А и С. 100 грамм вишни обеспечат около 20% суточной потребности в витамине А и 17% - в витамине С.

Терпкие и кислые сорта вишни содержат мелатонин – гормон, улучшающий сон. Кроме того он оказывает антидепрессивное действие.

Вишня содержит большое количество флованоидов, которые обеспечивают лучшую усвояемость витамина С, а значит и пользу для иммунитета, кожи, волос и суставов.

Кислый вкус ягоде придают разнообразные органические кислоты: триптофан, фолиевая, яблочная, салициловая, янтарная, лимонная и другие. Они стимулируют пищеварение, выработку желудочного сока. Также они подавляют рост вредных гнилостных бактерий. Пектины в составе вишни обволакивают кишечник и ускоряют перистальтику.

Красную окраску вишне придают антоцианы, которые являются антиоксидантами. Они помогают клеткам пережить стресс из-за окислительных процессов. Людям, которые занимаются спортом, рекомендуется есть вишню, так как ягода помогает организму быстрее восстанавливаются и тренироваться дольше.

Читайте такжеКак удалить косточки из вишен и черешен: 3 проверенных способаВишня полезна для сердца и сосудов. Витамин РР вместе с аскорбиновой кислотой увеличивают проницаемость сосудов. Вишня разжижает кровь благодаря кумаринам в составе. Они участвуют в регулировании процесса свертывания, предупреждая образование тромбов.

Вишня - чемпион по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов, он равен 22.

Справка. Гликемический индекс (ГИ) — это условный коэффициент, показывающий, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте питания, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Все продукты сравниваются с гликемическим индексом глюкозы, который равен 100 единицам.

Кому нельзя есть вишню

Некоторым людям вишня может быть вредна, поэтому употреблять ее нужно с осторожностью, а тем, у кого аллергия на ягоду - и вовсе исключить ее из своего рациона.

Отказаться от вишни необходимо при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта и в случае пищевого отравления.

Из-за обилия кислот в составе, вишня раздражает слизистую желудка и может вызвать изжогу. Поэтому не рекомендуется есть ее на голодный желудок.

После употребления вишни стоит прополаскивать ротовую полость, поскольку кислота разрушает эмаль зубов.

Вишня может навредить людям с повышенной кислотностью желудка, обострением язвенной болезни, гастрита.

Когда лучше всего есть вишню

Ягоду нельзя есть на голодный желудок. Лучше употреблять ее после основного приема пищи, содержащего белки и жиры.

Диетологи советуют добавлять вишню в творог, сметану или йогурт.

Сколько вишни можно есть в день

После основного приема пищи можно съесть не более 100 граммов вишни. Большая порция этих плодов (около 300-400 граммов) может спровоцировать расстройство желудка и диарею.

Что будет, если съесть очень много вишни

Оксикумарин и кумарин, которые содержатся в вишне, нормализуют свёртываемость крови и её состав. А витамин C и дубильные вещества повышают тонус сосудов и укрепляют стенки капилляров.

Кроме того, вишня может оказать лёгкое мочегонное действие и благотворно повлиять на работу сердечной мышцы. Все это и приводит к естественному снижению повышенного артериального давления.

Важно! К употреблению вишни есть противопоказания, поэтому в случае проблем со здоровьем нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

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