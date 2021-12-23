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Кому категорически нельзя есть сало и в каком виде оно самое полезное - ответ диетолога

23 декабря 2021, 10:25

Многие не едят сало, так как боятся плохого холестерина. Но на самом деле это мнение несколько преувеличено. Эксперт рассказала о пользе украинского суперфуда.

сало
Сало не только можно, но и нужно есть / Фото УНИАН

Сало - настоящий украинский суперфуд, источник ценных жирных кислот. И если вы не употребляете сало по той причине, что боитесь излишка плохого холестерина, то спокойно можете доставать сало из морозильника, написала в Instagram диетолог Наталья Самойленко. Также эксперт рассказала, в каком виде нужно есть сало, чтобы оно было наиболее полезно для организма.

Сколько сала можно есть в день

Самойленко развенчала миф о том, что вместе с салом в организм поступает значительное количество холестерина. По ее словам, это утверждение "слишком преувеличено и даже неверно".

"При потреблении 20-30 г сала в день (рекомендуемое количество) в организм попадает 30 мг холестерина. Для людей с нормальным здоровьем допустимая дневная доза холестерина составляет 300 мг, а для переживших инфаркт или инсульт – до 200 мг", - объяснила специалист.

Самойленко добавила, что употребление 30 г сала в день не только не повысит уровень холестерина, а наоборот, будет сжигать его.

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В каком виде лучше всего употреблять сало

Лучше всего кушать сало в соленом или маринованном виде, так как другие варианты приготовления (копчение, жарка) не принесут пользы для вашего здоровья.

Сало - польза

В сале много витаминов и минералов, а именно: А, В1, В2, В3, В6, В12, D, а также кальций, цинк, фосфор, железо, магний, селен.

Сало содержит Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые так необходимы для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.

Сало содержит холин – это витамин B-комплекса, который участвует в метаболизме.

Употребление сала благотворно влияет на сосуды и клеточные мембраны, так как в нем есть лецитин.

Продукт также содержит арахидоновую кислоту. Поскольку организм человека не синтезирует ее в достаточном количестве, то нужно вносить ее с пищей.

Когда лучше всего есть сало

"Употребляйте сало утром или же в обед, именно в это время кроме полезных веществ организм получит еще и мощную энергетическую подпитку", – посоветовала Самойленко.

Кому нельзя есть сало

"Если у вас проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно отказаться от соленого сала, употребляйте в небольших количествах свежее или свежемороженое по рекомендации вашего врача", – резюмировала диетолог.

Как сообщал Главред, цена на сало в Украине побила все рекорды и снижаться не будет. Кроме того, на рынке образовался дефицит этого популярного продукта, так как хозяйства страны перешли на так называемые мясные породы свиней - на них был больший спрос и выращивать их проще.

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сало диетолог
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