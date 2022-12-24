Кому категорически нельзя есть красную икру и чем она вредна

Красная икра несет и пользу, и вред для организма. Есть люди, которым стоит исключить ее из рациона даже на Новый год.

В чем польза и вред красной икры / Фото pixabay.com

Красная икра - неизменный атрибут новогоднего стола. Это очень полезный продукт, но употреблять его можно не всем. Для кого полезна красная икра и кому ее стоит исключить из рациона, читайте на Главреде.

Красная икра: польза и вред

Красная икра богата витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, включая омега-3.

Омега-3 снижает риск рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, а еще обеспечивает защиту от инсульта и инфаркта.

По набору полезных веществ с красной икрой может сравниться рыбий жир, который добывают из печени трески. Также в икре есть витамин D - он укрепляет кости и поднимает настроение.

Из-за высокого содержания гемоглобина эксперты рекомендуют включать икру в рацион людям, которые восстанавливаются после операции и химиотерапии.

Вред красной икры в том, что в ней много холестерина и соли. В связи с этим, рыбий жир безопаснее. При этом в нем нет белка, зато больше омеги-3 и содержится витамин А.

Стоит также учитывать, что вред организму может нанести антибактериальный препарат уротропин, который раньше добавляли в красную икру для увеличения срока хранения. Сейчас он запрещен, но недобросовестные производители могут продолжать его использовать. Поэтому стоит выбирать икру от известных марок.

Кому нельзя есть красную икру

Холестерин и соль, которые есть в красной икре, вредны людям, страдающим от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

Так как в качестве консерванта для популярного деликатеса используют бензоат натрия E211, красную икру нельзя употреблять больным астмой и дерматитом.

Красную икру опасно есть аллергикам и людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, ожирением и болезнью почек.

Можно ли есть икру каждый день

Врачи не рекомендуют есть красную икру ложками и каждый день. Из-за переизбытка витаминов вреда от этого будет больше, чем пользы.

Если употреблять по столовой ложке красной икры в течение длительного времени, то есть угроза возникновения солевой нагрузки, что особенно опасно для людей, страдающих от высокого давления.

В день можно съесть одну чайную ложку икры. В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек и не больше.

Если на новогоднем столе будет присутствовать красная икра, то стоит исключить продукты с высоким содержанием соли: маринованные продукты, копченую колбасу. Также важно есть больше овощей и фруктов.

Как выбрать качественную красную икру

Качественная икра имеет плотную жирноватую массу, состоящую из отдельных зерен, которые лопаются при раскусывании. Оболочка икринок не должна быть похожа на сухую пленку, а сам деликатес не должен быть вязким, с поврежденными зернами.

Кроме того, нередко недобросовестные продавцы выдают за натуральную икру искусственный продукт, сделанный из желатина с ароматизаторами.

Стоит обращать внимание и на срок годности продукта. Лучше отдавать предпочтение тем консервам, на которых цифры выдавлены.

Ранее Главред писал, как выбрать красную икру к новогоднему столу и выявить подделку.

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