Кому и почему нельзя увлекаться красным мясом: эксперт предупредила об опасности

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В говядине и баранине содержится множество нужных человеку микроэлементов: витамины группы В, селен, железо, заявила диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная.

По ее словам, красное мясо содержит полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые для иммунной и нервной систем человека, поэтому рекомендуется не отказываться от этого продукта, но важно соблюдать определенные нормы, сообщает радио Sputnik.

Красное мясо: какое количество безопасно для здоровья

Отмечается, что здоровому человеку достаточно употреблять не более половины килограмма в неделю. Но для тех, кто активно занимается спортом такого количества недостаточно.

"Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот", – отметила Бережная.

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По ее словам, людям с лишним весом или заболеваниями сердечно-сосудистой следует использовать красное мясо в рационе в небольших количествах, избегая жирных сортов, так как большое количество холестерина в животных жирах может способствовать образованию бляшек в сосудах.

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В пользу красного мяса, по словам Бережной, говорит и тот факт, что в небольшом куске содержится суточная норма железа. Ее можно получить и из растительной пищи, но для этого нужно будет съесть килограмм гречки или три килограмма яблок.

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Напомним, ранее врач-онколог Елена Смирнова заявляла, что шашлык является вредным блюдом. По ее словам, в частности свинина и баранина тяжело перевариваются и запрещены людям, которым диагностированы заболевания желудочно-кишечного тракта.