УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Комаровский "разнес" популярный миф о вакцинации о COVID-19

3 декабря 2021, 13:36

Медик отметил, что считает необходимым проводить вакцинацию в просторных помещениях, оборудованных приточно-потолочной вентиляцией и датчиками углекислого газа.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение о небезопасности вакцинации от COVID-19 во временных прививочных пунктах в общественных местах. Свое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24".

Медик отметил, что вакцинация не требует фармакологической подготовки, а также дополнительных анализов, если у человека нет "очевидных, понятных болезней".

"То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий", — объяснил Комаровский.

Педиатр также подчеркнул, что это не его личное мнение, а позиция Всемирной организации здравоохранения и многих стран мира. Кроме того, врач отметил, что в любом пункте вакцинации есть необходимые препараты на случай аллергических реакций.

"С учетом этого, по логике, человека можно прививать где угодно, в автобусе, трамвае, торговом центре, […] но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы", — заявил Комаровский.

Реклама

Медик отметил, что считает необходимым проводить вакцинацию в просторных помещениях, оборудованных приточно-потолочной вентиляцией и датчиками углекислого газа/

Читайте такжеИнфекционист развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.

viber
коронавирус Евгений Комаровский коронавирус в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Никогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабреНикогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабре Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечкеЭтот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечке Делаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стилеДелаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стиле В Украине рухнули цены на газ для населенияВ Украине рухнули цены на газ для населения
14:18

"Купили поддельный сертификат - покайтесь": священник-униат обратился к украинцам с пламенной речью

14:13

Екатерина Кухар сразила наповал образом строгой учительницы в черном мини-платье

13:58

Вызов Путина на прямые переговоры: в Слуге народа назвали цель ЗеленскогоВидео

13:46

Коронавирус на третьем месте среди причин смертей в Украине – НАНВидео

13:42

Новая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифыВидео

Реклама
13:36

Комаровский "разнес" популярный миф о вакцинации о COVID-19

13:26

Киевлянка хладнокровно расправилась со знакомым ради куртки и телефона

13:13

Украинцам в специальных центрах будут объяснять, как тратить "вовину тысячу"

13:00

Гороскоп на завтра 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

12:52

"Укрнафта" завершила бурение скважины на Верхнемасловецком месторождении

12:50

В Украине металлурги вложили дополнительную прибыль от роста цен на железную руду в модернизацию

12:41

Траур Железного Арни: Шварценеггер потерял близкого человека

12:39

"Как минимум, восемь": Ляшко анонсировал выход регионов из "красной" зоны

12:39

Украина впервые выделила деньги на закупку самых дорогих в мире лекарств для детей

12:37

Мировые цены на железную руду будут падать, конкуренция будет расти - эксперт

12:23

На встрече с замом Садового умер директор Дома ученых, где устроили БДСМ-вечеринку в день ГолодомораВидео

12:18

Удар по штамму Дельта: вакцинированные люди менее заразны - исследованиеВидео

12:03

"Образовался дефицит": в Украине взлетят цены на техникуВидео

12:02

"Большая стройка": движение вантовым мостом на Хортицу полностью откроется в конце декабря

11:51

До конца года цена будет падать: эксперт рассказал, какой будет стоимость дизтопливаВидео

Реклама
11:33

Аномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогнозВидео

11:31

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

11:01

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покидает джунгли чтобы оседлать ламу и побывать на необычном родео

10:54

15-летний подросток повесился в одесском лицее: вскрылись шокирующие детали

10:49

Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахВидео

10:41

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

10:34

"Украина даст отпор": РФ может пойти в атаку в конце января - РезниковВидео

10:23

Переговоры Байдена с Путиным: в РФ назвали вероятную датуВидео

10:22

Гороскоп Зеленского на 2022 год: когда ждать проблем и испытаний

09:59

В Кировоградской области школьник бил ногами и кулаком в голову девочку на глазах у всего класса

09:56

Тела выбросил в колодец: парень с аутизмом зарезал мать и маленькую сестру

09:43

Прыгнула с моста и разбилась: в Тернополе погибла 16-летняя студентка местного училищаВидео

09:41

Вакцина – как магнит: названа причина тромбоза после прививки AstraZenecaВидео

09:22

Стоимость проезда в Киеве поднимут: Кличко рассказал, кто будет платить 12 грн, а кто - 20Видео

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

09:09

Новых майданов в Украине боится только властьмнение

08:52

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

08:35

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

08:28

Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев

08:27

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

Реклама
08:26

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: число выявленных больных возросло до почти 14 тысячВидео

08:03

Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейВидео

08:03

Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случайВидео

07:24

Кулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь"

07:10

"Автономия" Донбасса и план Путина по "Минску": Илларионов сделал заявление о войсках РФ у УкраиныВидео

06:47

"Двери закрыты": Кулеба объяснил, почему Украину не берут в НАТО

06:20

Участие США в переговорах и статус России в конфликте: Гармаш раскрыл новый план по ДонбассуВидео

06:15

Путин проигрывает Западу войну за Украинумнение

05:59

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять