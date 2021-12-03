Комаровский "разнес" популярный миф о вакцинации о COVID-19

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение о небезопасности вакцинации от COVID-19 во временных прививочных пунктах в общественных местах. Свое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24".

Медик отметил, что вакцинация не требует фармакологической подготовки, а также дополнительных анализов, если у человека нет "очевидных, понятных болезней".

"То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий", — объяснил Комаровский.

Педиатр также подчеркнул, что это не его личное мнение, а позиция Всемирной организации здравоохранения и многих стран мира. Кроме того, врач отметил, что в любом пункте вакцинации есть необходимые препараты на случай аллергических реакций.

"С учетом этого, по логике, человека можно прививать где угодно, в автобусе, трамвае, торговом центре, […] но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы", — заявил Комаровский.

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Медик отметил, что считает необходимым проводить вакцинацию в просторных помещениях, оборудованных приточно-потолочной вентиляцией и датчиками углекислого газа/

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Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.