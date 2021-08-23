Комаровский рассказал, кому опасно пить алкоголь

Педиатр привел пример жительницы Европейского региона, где уровень употребления алкоголя самый высокий в мире.
Известный врач Евгений Комаровский рассказал, что употребление алкоголя является высоким фактором риска смертности в возрастной группе от 15 до 29 лет, особенно среди женщин.
Как написал медик в Instagram, такое явление фиксирует Всемирная организация здравоохранения в Европе, указывая, что молодые девушки стали пить больше спиртного, и это уже стало некой нормой.
Педиатр привел пример среднестатистической 22-летней девушки, жительницы Европейского региона, где уровень употребления алкоголя самый высокий в мире.
Девушка считает, что пьет немного, но на самом деле спиртное вредит ей гораздо больше, чем мужчинам ее возраста.
Как сказывается употребление алкоголя на молодом женском организме:
- Обезвоживание кожи и ранние морщины
- Усугубление целлюлита
- Отечность и краснота кожи из-за расширения сосудов
- Утренние головные боли и снижение способности к учебе и работе
- Повышение риска рака
- Повышение риска случайных травм
- Помутнение сознания, приводящее к необдуманным решениям и утреннему раскаянию.
- Устойчивый набор веса
Комаровский привел таблицу, по которой видно, что ежедневным бокальчиком-другим пива можно набрать до 12 лишних килограмм за год.
Напомним, ранее британские ученые оценили риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зависимости от дозы ежедневно потребляемого ими алкоголя. У тех, кто выпивает полбокала вина в день, риски даже ниже, чем у непьющих, а у потребляющих бокал вина или бутылку пива в день — примерно такие же.