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Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от ОРВИ

26 октября 2021, 23:20

По словам медика, коронавирус и грипп - это вирусная инфекция, а лечение двух болезней будет одинаковым.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский / скриншот

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что нужно сразу делать, если вы почувствовали усталость и первые признаки простуды.

Комаровский также добавил, как понять, заболели ли вы коронавирусом, или это просто у вас ОРВИ.

По словам известного педиатра, в первые дни заболевания симптомы болезней очень похожи. Но нет ни одного симптома, который может быть только при гриппе и не появиться при коронавирусе.

Бывает часто, что при COVID-19 люди теряют обоняние и вкусовые ощущения. Но это также может быть и из-за гриппа. Поэтому нельзя со 100% уверенностью говорить, что у вас коронавирус, если пропало обоняние.

Как понять, у вас коронавирус или грипп

"При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния", - заявил Комаровский.

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Он также подчеркнул, что и коронавирус и грипп - это вирусная инфекция. Поэтому лечение двух болезней будет одинаковым.

"Но у нас, как правило, нет эффективных противовирусных препаратов. Поэтому мы должны создать определенные условия, чтобы организм максимально быстро справился с вирусом", - отметил доктор.

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Если у вас появился насморк, слабость, боль в горле и температура, то нужно тепло одеться, пить много жидкости и находится в помещении с прохладным и чистым воздухом.

При этом, если вам не хочется, то можете не соблюдать постельный режим.

Если у вас наблюдается высокая температура, то лучше принять жаропонижающие средства. Это может быть "Парацетамол" или "Ибупрофен". Но в любом случае необходимо рассказать о болезни семейному врачу.

Комаровский о коронавирусе

Ранее Евгений Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

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коронавирус ОРВИ Евгений Комаровский
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