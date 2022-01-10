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Комаровский раскрыл два главных секрета долголетия

10 января 2022, 09:30
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Чтобы жить дольше, нужно не забывать о физических нагрузках и избегать людей, которые к вам плохо относятся, считает Евгений Комаровский.

Комаровский
Комаровский рассказал, как продлить жизнь / Фото УНИАН

Известный украинский врач Евгений Комаровский дал полезные советы, как продлить жизнь. По его словам, нужно заниматься спортом и сексом, а еще - окружать себя хорошими людьми.

По его словам, физические нагрузки - залог долгой жизни.

"Как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не двигается, он эволюции не нужен. Если вы перестаете заниматься сексом, вы природе тоже не нужны. Поэтому дергайтесь до последнего. Надо что-то с собой делать, надо себя заставлять, в конце концов, это сигналы", - сказал Комаровский в эфире телеканала Украина 24.

Врач считает, что один из секретов долголетия - это положительные эмоции и хорошие люди в окружении.

"Если у вас дома сплошное выяснение отношений и мордобоя, меняйте. Лучше жить на съемной квартире, но не встречаться каждый день с человеком, который тебя не любит, ненавидит, с которым у тебя конфликты, — это очень вредно для здоровья. Это выбросы адреналина, спазмы сосудов, это ужасно. Никакими деньгами нельзя оправдать хама-начальника", - сказал Комаровский.

Как сообщал Главред, ранее Евгений Комаровский назвал признаки боли в горле, в случае наличия которых нужно как можно скорее обратиться к врачу за консультацией. По словам медика, существует так называемое "правило первой чашки".

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